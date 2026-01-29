"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Una denuncia anónima presentada en 2025 señala al exesposo de la Gobernadora de Baja California como parte de una red de tráfico de armas y droga.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Carlos Torres Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila Olmeda, difundió el miércoles un video en redes sociales donde rechazó categóricamente las acusaciones anónimas en su contra, derivadas de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).

En su mensaje, Torres se presentó como “una persona común” y afirmó no ser "el criminal que algunos han construido en redes, al señalar que en días recientes se han dicho muchas cosas sobre su persona. "Algunas son señalamientos graves, otras son suposiciones y otras más son rumores que se repiten sin que nadie dé la cara”, indicó.

Quien fuera encargado de proyectos especiales en el Gobierno de Baja California también aseguró que colaborará plenamente con las autoridades y confió en que las pruebas demostrarán su inocencia, agregando que “la verdad no necesita gritos, necesita pruebas y va a llegar”.

La intervención pública de Torres ocurre en medio de una creciente polémica tras la confirmación, a finales de enero, de que la FGR mantiene una carpeta de investigación abierta en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada. La indagatoria se originó gracias a una denuncia anónima presentada en junio de 2025, en la cual se le acusa de lavado de dinero, y tráfico de drogas y armas.

Marina del Pilar confirma investigación

Fue la propia Gobernadora Marina del Pilar Ávila quien confirmó en días pasados que existe una investigación contra su exesposo por parte de la FGR, además de declarar públicamente que confía en el trabajo de las autoridades para esclarecer los hechos.

Respecto a si conocía dicha investigación, Ávila mencionó que sí durante una conferencia de prensa que ofreció el 21 de enero, pues se trata de la misma que se filtró hace mes y medio en distintos medios, cuyo detonante fue una denuncia anónima.

“Es la misma carpeta de una denuncia anónima, pero la Fiscalía tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas. La Fiscalía está haciendo su trabajo, confiamos en el trabajo de la Fiscalía, y pues que se atienda esta investigación conforme a derecho y como debe de ser”, dijo Olmeda, y en respuesta a si confía en su exesposo, pregunta que se le hizo en más de una ocasión, contestó: “Confío en la Fiscalía General de la República, y confiamos en que se va a llevar a cabo una investigación seria, responsable, para esclarecer cualquier situación”, declaró en aquel entonces.

Asegura Carlos Torres que no tiene nada qué ocultar

En un comunicado emitido el mismo 21 de enero, Carlos Torres, aseguró estar en total disposición para esclarecer las calumnias anónimas que se han levantado en su contra, pues no tiene nada qué ocultar.

"Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada qué ocultar. Es fundamental que esta situación se esclarezca a fondo y con celeridad", apuntó Torres en su declaración.

Asimismo, acusó que las denuncias anónimas permiten "que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara", aunque confía en que la investigación a cargo de la FGR ayudará a "desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento".