"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 12:40 pm

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Marina del Pilar, Gobernadora de BC, anuncia su divorcio tras escándalo por visa

Marina del Pilar (BC) y esposo no pueden entrar a EU. “No es investigación judicial”

Marina del Pilar niega que EU haya congelado sus cuentas bancarias: "no existen", dic

Una denuncia anónima presentada en 2025 señala al exesposo de la Gobernadora de Baja California como parte de una red de tráfico de armas y droga.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Carlos Torres Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila Olmeda, difundió el miércoles un video en redes sociales donde rechazó categóricamente las acusaciones anónimas en su contra, derivadas de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).

En su mensaje, Torres se presentó como “una persona común” y afirmó no ser "el criminal que algunos han construido en redes, al señalar que en días recientes se han dicho muchas cosas sobre su persona. "Algunas son señalamientos graves, otras son suposiciones y otras más son rumores que se repiten sin que nadie dé la cara”, indicó.

Quien fuera encargado de proyectos especiales en el Gobierno de Baja California también aseguró que colaborará plenamente con las autoridades y confió en que las pruebas demostrarán su inocencia, agregando que “la verdad no necesita gritos, necesita pruebas y va a llegar”.

La intervención pública de Torres ocurre en medio de una creciente polémica tras la confirmación, a finales de enero, de que la FGR mantiene una carpeta de investigación abierta en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada. La indagatoria se originó gracias a una denuncia anónima presentada en junio de 2025, en la cual se le acusa de lavado de dinero, y tráfico de drogas y armas.

Marina del Pilar confirma investigación

Fue la propia Gobernadora Marina del Pilar Ávila quien confirmó en días pasados que existe una investigación contra su exesposo por parte de la FGR, además de declarar públicamente que confía en el trabajo de las autoridades para esclarecer los hechos.

Respecto a si conocía dicha investigación, Ávila mencionó que sí durante una conferencia de prensa que ofreció el 21 de enero, pues se trata de la misma que se filtró hace mes y medio en distintos medios, cuyo detonante fue una denuncia anónima.

“Es la misma carpeta de una denuncia anónima, pero la Fiscalía tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas. La Fiscalía está haciendo su trabajo, confiamos en el trabajo de la Fiscalía, y pues que se atienda esta investigación conforme a derecho y como debe de ser”, dijo Olmeda, y en respuesta a si confía en su exesposo, pregunta que se le hizo en más de una ocasión, contestó: “Confío en la Fiscalía General de la República, y confiamos en que se va a llevar a cabo una investigación seria, responsable, para esclarecer cualquier situación”, declaró en aquel entonces.

Asegura Carlos Torres que no tiene nada qué ocultar

En un comunicado emitido el mismo 21 de enero, Carlos Torres, aseguró estar en total disposición para esclarecer las calumnias anónimas que se han levantado en su contra, pues no tiene nada qué ocultar.

"Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada qué ocultar. Es fundamental que esta situación se esclarezca a fondo y con celeridad", apuntó Torres en su declaración.

Asimismo, acusó que las denuncias anónimas permiten "que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara", aunque confía en que la investigación a cargo de la FGR ayudará a "desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento".

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
1

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
2

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

Precio del centenario de oro y onza de plata
3

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
4

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
5

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

CURP Biométrica
6

CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

Precio del centenario de oro y onza de plata
7

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Placa Mundial México 2026
8

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
9

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
10

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

Oro y plata: ¿cómo invertir?
11

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

CIDE
12

El CIDE: una rectificación insuficiente

13

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a dos sujetos en Sinaloa, incluido "El Palillo", señalado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos".
14

"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa

Pluribus en latín significa “de muchos” y alude al lema de las 13 colonias originales de EU: “de muchos uno”. Aquí lo uso por nuestros queridos “pluris”.
15

El Pluribus del PRIAN

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
1

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Gabinete de Seguridad apoya a Sinaloa.
2

Gabinete de Seguridad atiende ataque a diputados de MC; ya hubo detenciones: Claudia

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
3

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
4

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
5

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a dos sujetos en Sinaloa, incluido "El Palillo", señalado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos".
6

"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa

Placas Veracruz 2026
7

Reemplacamiento en Veracruz: Cómo obtener 50% de descuento en el trámite

La SRE del Gobierno de México enfatizó su principio de no intervención frente a EU.
8

Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

Un Juez federal de EU bloqueó arrestos de ICE.
9

Juez bloquea arrestos de ICE y ordena liberación de refugiados detenidos en Minnesota

Starmer llamó a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China.
10

Starmer llama a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China

11

Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
12

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ