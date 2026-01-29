China y Reino Unido se comprometen a construir relación "a largo plazo y estratégica"

Desde Pekín, los líderes de ambos países expresaron sus intenciones de forjar una asociación coherente en temas de interés común.
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, subrayaron en el marco de la visita del líder británico a Pekín su compromiso a construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre ambos países.
"Afirmaron su compromiso compartido de construir una asociación coherente, a largo plazo y estratégica que beneficie a ambos países", señaló un comunicado de Downing Street tras la cita entre el Primer Ministro británico y el líder chino.
"Acordaron que seguirían mejorando la cooperación en áreas de interés mutuo, al tiempo que mantendrían un diálogo franco y abierto sobre las áreas de desacuerdo", recalcó la oficina de Starmer, que subrayó que el Primer Ministro británico planteó cuestiones "que preocupan a Reino Unido".
Growth at home is directly linked to our engagement with the world’s biggest powers.
Today I met with President Xi in Beijing. We affirmed our shared commitment to building a long-term and strategic partnership that will benefit both our countries, while maintaining frank and… pic.twitter.com/VBubyC1oZi
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 29, 2026
China "no supone una amenaza a otros países": Xi
Por su lado, el dirigente asiático recalcó que China "no supone una amenaza a otros países", independientemente de su crecimiento y desarrollo, recogió la agencia de noticias estatal Xinhua.
En medio de las críticas a Pekín por su creciente presencia en el Ártico, Xi enfatizó el compromiso del país con el "desarrollo pacífico", insistiendo en que China "nunca ha iniciado una guerra, ni ocupado un centímetro de territorio extranjero".
Touched down in China – I’m here to deliver for the British people. pic.twitter.com/kzCJNsuBw3
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 28, 2026