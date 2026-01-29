China y Reino Unido se comprometen a construir relación "a largo plazo y estratégica"

Europa Press

29/01/2026 - 2:25 pm

El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, prometieron crear una relación "coherente, a largo plazo y estratégica".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU se volvió inestable e iracundo. Sus aliados tradicionales contactan a China: WSJ

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

China se burla de Trump: su superávit 2025 alcanza niveles históricos y el de EU cae

Desde Pekín, los líderes de ambos países expresaron sus intenciones de forjar una asociación coherente en temas de interés común.

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, subrayaron en el marco de la visita del líder británico a Pekín su compromiso a construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre ambos países.

"Afirmaron su compromiso compartido de construir una asociación coherente, a largo plazo y estratégica que beneficie a ambos países", señaló un comunicado de Downing Street tras la cita entre el Primer Ministro británico y el líder chino.

"Acordaron que seguirían mejorando la cooperación en áreas de interés mutuo, al tiempo que mantendrían un diálogo franco y abierto sobre las áreas de desacuerdo", recalcó la oficina de Starmer, que subrayó que el Primer Ministro británico planteó cuestiones "que preocupan a Reino Unido".

China "no supone una amenaza a otros países": Xi

Por su lado, el dirigente asiático recalcó que China "no supone una amenaza a otros países", independientemente de su crecimiento y desarrollo, recogió la agencia de noticias estatal Xinhua.

En medio de las críticas a Pekín por su creciente presencia en el Ártico, Xi enfatizó el compromiso del país con el "desarrollo pacífico", insistiendo en que China "nunca ha iniciado una guerra, ni ocupado un centímetro de territorio extranjero".

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
2

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
3

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
4

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump.
5

"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

Placa Mundial México 2026
6

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
7

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Precio del centenario de oro y onza de plata
8

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

CURP Biométrica
9

CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
10

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

11

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

CIDE
12

El CIDE: una rectificación insuficiente

Oro y plata: ¿cómo invertir?
13

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
14

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Pluribus en latín significa “de muchos” y alude al lema de las 13 colonias originales de EU: “de muchos uno”. Aquí lo uso por nuestros queridos “pluris”.
15

El Pluribus del PRIAN

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, prometieron crear una relación "coherente, a largo plazo y estratégica".
1

China y Reino Unido se comprometen a construir relación "a largo plazo y estratégica"

Una alerta de la Policía Cibernética de CdMx encendió focos de atención entre contribuyentes, luego de que se detectara una práctica fraudulenta ligada al SAT.
2

Policía Cibernética alerta por llamadas falsas del SAT. Aquí tips para evitar fraudes

Comunidades de Minneapolis y Saint Paul lanzaron una convocatoria de huelga nacional para el viernes 30 de enero, en protesta contra el ICE.
3

Comunidades convocan huelga nacional contra ICE; Pascal, DeGeneres y más la respaldan

Trump presume haber convencido a Putin de no bombardear Ucrania por una semana
4

Putin aceptó no atacar Ucrania durante una semana por el frío extremo, anuncia Trump

La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump.
5

"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
6

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Gabinete de Seguridad apoya a Sinaloa.
7

Gabinete de Seguridad atiende ataque a diputados de MC; ya hubo detenciones: Claudia

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
8

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
9

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
10

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a dos sujetos en Sinaloa, incluido "El Palillo", señalado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos".
11

"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa

Placas Veracruz 2026
12

Reemplacamiento en Veracruz: Cómo obtener 50% de descuento en el trámite