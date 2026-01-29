Beca de Aprovechamiento Académico 2026 en Edomex: ¿Cómo saber si fui seleccionado?

Con este programa el Gobierno del Estado de México brinda apoyo económico mensual a estudiantes destacados inscritos en escuelas públicas.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico es un programa del Gobierno del Estado de México diseñado para apoyar económicamente con un pago mensual a alumnos de escuelas públicas de la entidad con un desempeño sobresaliente en nivel básico ($1,100), media superior ($1,200) y superior ($2,000).

“Podrán participar las y los estudiantes de instituciones educativas públicas de los subsistemas estatal y federalizado en el Estado de México, en Educación Básica en los niveles de primaria y secundaria, que cuenten con un promedio mínimo de 9.5, en escala de 0 a 10.0, obtenido en el periodo inmediato anterior ciclo escolar 2025-2026”, se lee en la descripción del programa.

Si completaste tu registro de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico en diciembre de 2025, ya puedes revisar si fuiste seleccionado para este beneficio. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Cómo saber si soy beneficiario de esta beca para el bienestar

Los resultados estarán disponibles el 28, 29 y 30 de enero de 2026 y puedes consultarlos con los siguientes pasos:

Accede al portal oficial: Ingresa a la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), puedes hacer clic aquí para acceder.

Selecciona tu programa: Busca el recuadro que corresponde a tu nivel educativo, básico (Primaria y secundaria), media superior (Bachillerato o profesional técnico) y superior (Universidades, Tecnológicos y Escuelas Normales estatales).

Entra al apartado de resultados: Haz clic en el botón o pestaña que dice "SOLICITANTES", Selecciona la opción "Resultados" y escribe tu número de Folio (el que te dieron cuando te registraste en diciembre).

Si fuiste seleccionado, no olvides descargar tu “Dictamen de Asignación a Beca”, ya que este documento será tu comprobante oficial.

Es importante aclarar que si tienes otra beca (como la Benito Juárez o Rita Cetina), recuerda que estas becas no son compatibles. El sistema te pedirá subir un formato de renuncia a uno de los dos apoyos para poder cobrar este.

“Si resulta beneficiaria del programa, deberá presentar personalmente el Formato de Renuncia Voluntaria firmado, en la Sede Auxiliar Regional (SARE) correspondiente”, se aclara en la página oficial de registro de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico.

Las becas por excelencia en el Estado de México

Desde 2011 el gobierno mexiquense ha implementado diversos apoyos para estudiantes como estrategia para mitigar la deserción escolar en los sectores más vulnerables, centrando el apoyo exclusivamente en el mérito académico.

En la década pasada, el programa operó bajo nombres como "Becas Excelencia" o "Becas de Aprovechamiento para Escuelas Públicas", consolidándose como un incentivo para que los estudiantes mantuvieran promedios superiores a 9.0 o 9.5. A diferencia de otros apoyos asistencialistas, este se distinguió por ser un reconocimiento al esfuerzo individual.

Con el cambio de administración estatal en 2023, el programa experimentó una reestructuración profunda para alinearse con la visión de la "Nueva Escuela Mexicana". Bajo la gestión de la Maestra Delfina Gómez, las becas fueron renombradas como Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico.

Esta transición no solo cambió el nombre, sino que buscó simplificar los trámites digitales y priorizar a los municipios con mayores índices de marginación como una forma de atender la necesidad económica de las familias mexiquenses.