CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

La capital tabasqueña comenzó a registrar los datos biométricos de su población de forma voluntaria desde octubre de 2025.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Si vives en Villahermosa, Tabasco ya puedes reforzar tu seguridad digital tramitando la CURP Biométrica. La nueva identificación integra tu firma digital, rostro, iris y huellas en un solo registro oficial, asegurando que solo tú puedas gestionar trámites y validar tu identidad de forma definitiva.

“La CURP Biométrica es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, señala la página oficial del Registro Nacional de Población (Renapo).

Villahermosa fue una de las ciudades piloto que implementó el registro de datos biométricos desde octubre de 2025. La directora del Registro Civil Estatal, Yildy Córdova Ramón informó en rueda de prensa el pasado 20 de enero que ya hay más de 18 mil personas que integraron sus datos biométricos en la entidad.

Dónde tramitar tu CURP Biométrica en Villahermosa

Actualmente puedes registrar tus datos biométricos en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil de Tabasco (DGRC) de lunes a viernes en el horario de 8:00 a las 14:00 horas.

La DGRC se ubica en: Calle Benito Juárez García 113, Colonia Reforma, C.P. 86080. Con número de atención al 993 310 32 32.

Debido a que no hay citas previas por internet y el trámite es presencial se recomienda acudir temprano y con disponibilidad de tiempo para registrar tus datos biométricos en la CURP.

De acuerdo con la directora del Registro Civil Estatal actualmente los módulos de registro reparten 250 fichas de turno para realizar el trámite, y otras 50 exclusivas para adultos mayores. Además, mencionó que en caso de poseer alguna discapacidad o lesiones que afecten tu movilidad puedes registrarte sin hacer fila.

“Actualmente estamos integrando más fichas para realizar el registro, ya que la afluencia ha aumentado, las fichas se entregan a las 8:00 en punto y los interesados llegan un poco antes para hacer sus filas”, explicó Yildy Córdova Ramón en rueda de prensa.

Requisitos para hacer el trámite

Si vas a sacarina ficha de registro, no olvides llevar contigo los siguientes documentos:

Acta de Nacimiento validada en el Sistema de Impresión de Actas (Sidea).

CURP certificada.

Identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte).

Correo electrónico vigente.

El trámite se lleva a cabo en un promedio de 10 minutos, tiempo en el que se captan los datos biométricos, los cuales comprenden huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma electrónica.

Los menores de edad mayores de cinco años sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco, además de la credencial escolar del menor.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.