Gabinete de Seguridad atiende ataque a diputados de MC; ya hubo detenciones: Claudia

Tras el ataque contra diputados de MC, el Gobierno federal activó la coordinación con autoridades estatales y anunció el refuerzo de la seguridad en Sinaloa.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que el Gabinete de Seguridad ya colabora con el Gobierno de Sinaloa para garantizar justicia tras el ataque armado contra legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el miércoles 28 de enero en el malecón de Culiacán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estableció comunicación con el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, para ofrecer el respaldo en todo sentido.

“Está atendiendo el Gabinete de Seguridad. Ayer la Secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle nuestro apoyo en todo sentido, y el gabinete de seguridad está colaborando con el gobierno del estado”, declaró.

La titular del Poder Ejecutivo destacó que, si bien ya se registraron detenciones relacionadas con el caso, el objetivo es mantener un trabajo coordinado con la administración estatal encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya para esclarecer plenamente los hechos.

Asimismo, anunció que acudirá a Sinaloa acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad para reunirse con ciudadanos y empresarios, con el fin de evaluar directamente la situación de seguridad en la entidad.

Aunque no precisó una fecha, adelantó que la visita podría realizarse la próxima semana o la siguiente.