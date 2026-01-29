Putin aceptó no atacar Ucrania durante una semana por el frío extremo, anuncia Trump

Ucrania traviesa por un "frío récord", afirmó Trump, que presumió haber convencido a Vladímir Putin de cesar momentáneamente su ofensiva en la región.
-Información en desarrollo.
Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), afirmó haber convencido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de no realizar ningún bombardeo sobre Ucrania durante una semana, en medio de las condiciones climáticas extremas por las que atraviesa dicha región europea.
"Le pedí personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", mencionó Trump durante una reunión con su Gabinete que fue transmitida en vivo a través de los canales oficiales de la Casa Blanca.