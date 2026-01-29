Dinamarca asegura haber vuelto "a la senda correcta" con EU sobre el tema Groenlandia

Europa Press

29/01/2026 - 3:48 pm

Dinamarca y Estados Unidos parecen haber mejorado su comunicación sobre la situación en Groenlandia tras un encuentro en Washington donde se discutió el tema.

Dinamarca y Estados Unidos parecen haber mejorado su comunicación sobre la situación en Groenlandia tras un encuentro en Washington donde se discutió el tema.

BRUSELAS, 29 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmó este jueves los primeros contactos bilaterales con Estados Unidos (EU) en el marco del grupo de trabajo sobre Groenlandia acordado en la reunión en la Casa Blanca que, hace dos semanas, evidenció los desacuerdos entre estadounidenses y daneses sobre el futuro de la isla ártica.

"Quiero confirmar que ayer celebramos en Washington la primera reunión a alto nivel sobre la cuestión de Groenlandia. La reunión transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos, y hay previstos nuevos encuentros. No es que las cosas estén resueltas, pero es positivo", afirmó el titular de Exteriores danés en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus colegas europeos en Bruselas.

Autoridades danesas ven optimismo

Rasmussen valoró que esto supone volver "a la senda correcta" después del "gran desvío" que supuso la amenaza arancelaria de Estados Unidos contra Copenhague y los aliados europeos que anunciaron ejercicios militares en Groenlandia. "Las cosas se estaban agravando. Pero ahora hemos vuelto a la senda correcta y, compartimos, por supuesto, las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad con respecto al Atlántico", señaló.

De esta forma, sostuvo que la primera reunión en Washington de este grupo de trabajo es un paso adelante para la estrecha cooperación entre aliados y también con la OTAN. "No es que podamos llegar a ninguna conclusión, pero hoy me siento un poco más optimista que hace una semana", reconoció.

Según indicó Rasmussen, con esta cita Dinamarca y Estados Unidos vuelven a lo que acordaron en la reunión en la Casa Blanca, en la que él mismo acompañado de la Ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunió con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. La cita de mediados de enero supuso una ruptura y dejó claro el "profundo desacuerdo" respecto a la gestión de la crisis en Groenlandia, con Washington insistiendo en la idea de tomar el control del territorio semiautónomo danés.

Europa Press

Europa Press

