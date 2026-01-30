VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

El abogado de la familia dijo que las protestas previas del enfermero contra de la actuación de los agentes migratorios no pueden justificar su asesinato.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Un nuevo video publicado por The News Movement muestra a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en calles de Minneapolis.

En la grabación difundida ayer por el medio, se observa al enfermero de 37 años insultando y pateando una camioneta del ICE a la que termina por romperle una de las luces traseras. Acto seguido, al menos cinco agentes federales fuertemente armados descienden del vehículo para someter en el suelo a Pretti.

En medio del altercado, un grupo de manifestantes se acerca para grabar y detener la agresión, pero son repelidos con gas pimienta y balas de goma por parte de los oficiales. Tras unos minutos el hombre es liberado.

We were filming a documentary about ICE activity in Minneapolis when we received a tip that federal agents were blocking a street, and captured this footage. Reporting by @danming, Dallin Mello, and BBC Verify.https://t.co/sZcpUBQOpr — The News Movement (@thenewsmovement) January 28, 2026

De acuerdo con el medio, el incidente tuvo lugar el pasado 13 de enero durante una protesta en el sur de Minneapolis y en la grabación el hombre sometido usa ropa similar a la que portaba Alex Pretti el día de su asesinato.

El abogado de la familia del enfermero confirmó en entrevista al medio CBS News que el hombre había sido “agredido violentamente por agentes del ICE” una semana antes de que fuera baleado. No obstante, “nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el asesinato de Alex a manos de ICE”, agregó.

Trump difunde video

El video, que fue publicado ayer por el portal digital The News Movement, fue rápidamente replicado por el Presidente Donald Trump en sus redes sociales.

Donald J. Trump Truth Social Post of Video AM EST 01.29.26 President Trump posts viral video that was discovered, showing Alex Pretti just days before the shooting, where he is violently attacking spitting uncontrollably at ICE officers. @mazemoore then editing in Elizabeth… pic.twitter.com/DiF9t9dqM6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 29, 2026

El mandatario compartió el material de otro internauta en su cuenta de Truth Social, pero con una edición que muestra la grabación junto a la Congresista demócrata, Elizabeth Warren, refiriéndose al enfermero como alguien tranquilo e "incapaz de hacer daño".

En la publicación del republicano puede leerse: "El Presidente Trump publica un video viral que fue descubierto, que muestra a Alex Pretti apenas unos días antes del tiroteo, donde ataca violentamente y escupe sin control a los oficiales de ICE. @mazemoore editó el video con Elizabeth Warren diciendo lo 'tranquilo' que estaba Pretti para mostrar la hipocresía".