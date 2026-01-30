La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

La reunión de los separatistas con el gobierno estadounidense ha incrementado la tensión entre ambas naciones, luego del acercamiento de Ottawa con China.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– El Primer Ministro Mark Carney pidió al gobierno de Estados Unidos (EU) que “respete la soberanía” de Canadá, después de que un grupo que aboga por la secesión de Alberta de Canadá se reunió con funcionarios del Departamento de Estado y hablaron “sobre el futuro de la provincia”.

Donald Trump ha amenazado con anexar Canadá, su país vecino del norte al que ha mencionado como “estado 51”. También humilló al exprimer ministro Justin Trudeau, diciéndole “gobernador”. Actualmente los dos países han suspendido las negociaciones para un renovado acuerdo de libre Comercio.

Apenas hoy, Trump amenazó a Canadá con nuevos aranceles. Dijo que los canadienses se han negado, “injusta, ilegal y rotundamente, a certificar los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, uno de los aviones más grandes y tecnológicamente avanzados jamás fabricados, por la presente descertificamos sus Bombardier Global Express y todas las aeronaves fabricadas en Canadá hasta que Gulfstream, una gran empresa estadounidense, esté completamente certificada, como debió haberlo estado hace muchos años”.

La semana pasada, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino sobre el futuro político de Alberta. Dijo que estaba al tanto de una propuesta de algunos ciudadanos para celebrar un referéndum sobre su independencia. La provincia del oeste de Canadá es rica en petróleo.

“El futuro de Alberta marca la última fuente de tensión entre Washington y Ottawa, desencadenada este mes por el pacto comercial de Carney con China, el mayor rival de Estados Unidos, y un discurso que pronunció que marcó un llamado a las armas entre las potencias más pequeñas para contrarrestar colectivamente la coerción económica de los hegemones globales ansiosos por usar su poder económico y militar para lograr objetivos políticos”, dice hoy The Wall Street Journal.

Carney apareció hoy con 10 primeros ministros provinciales del país, incluida Danielle Smith, de Alberta. Dijo: “Esperamos que la administración estadounidense respete la soberanía canadiense. Siempre he sido claro en ese sentido en mis conversaciones con el Presidente Trump”. Originalmente la reunión era para discutir los próximos pasos en las conversaciones comerciales con Washington.

Alors que des citoyens albertains militant pour la séparation de l'Alberta rencontrent des représentants du secrétariat d'État des É-U, le PM Mark Carney affirme avoir dit à Donald Trump qu'il s'attend que «l'administration américaine respecte la souveraineté du Canada».#polcan pic.twitter.com/ATHBlLn1cY — CPAC (@CPAC_TV) January 29, 2026

The Wall Street Journal cita a un funcionario del Departamento de Estado, que le dijo que esa oficina a cargo de Marco Rubio “se reúne periódicamente con grupos de la sociedad civil, sin confirmar conversaciones específicas con miembros del grupo Stay Free Alberta. ‘Como es habitual en reuniones rutinarias como estas, no se asumió ningún compromiso’, declaró el funcionario, sin proporcionar más detalles”.

Pero The Globe and Mail cita a la Primera Ministra de Alberta, Danielle Smith, quien dijo que “no demonizará al aproximadamente millón de habitantes de Alberta que están abiertos a la separación”, luego de que el Primer Ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo que los separatistas que fueron a Washington en busca de apoyo político están cometiendo traición.

Carney ofreció una respuesta moderada.

Un referéndum sobre la soberanía de Alberta podría tener lugar este otoño, mientras que el soberanista Parti Québécois lidera las encuestas de opinión pública antes de las elecciones de otoño y promete un tercer referéndum sobre la soberanía si el partido regresa al poder, según The Globe and Mail.

El reciente discurso del Primer Ministro en el Foro Económico Mundial, en el que criticó la política comercial estadounidense, también generó una fuerte reacción negativa del Presidente Donald Trump, mientras Canadá se prepara para las nuevas negociaciones comerciales en América del Norte este año.