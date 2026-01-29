La Defensa despliega 1,600 militares en Sinaloa tras ataque contra diputados de MC

El envío de los efectivos ocurre luego del atentado que sufrieron los legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes continúan hospitalizados.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este jueves que inició con el despliegue de mil 600 efectivos del Ejército Mexicano en los municipios de Culiacán y Mazatlán en el estado de Sinaloa, con el fin de reforzar el despliegue operativo que en esa entidad federativa.

"A las 08:40 horas del 29 de enero de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mil 600 efectivos del Ejército Mexicano, entre estos, 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán en el estado de Sinaloa, con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la III Región Militar y 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa, y con ello, contribuir en las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país", detalló la Defensa en X, antes Twitter.