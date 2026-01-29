Los 5 K-dramas y shows coreanos más populares de Netflix para ver el fin de semana

Las series de comedia y los realitis coreanos han arrasado entre los usuarios de las plataformas de streaming en los últimos días.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Gracias a la inversión estratégica de las plataformas de streaming, las producciones de Corea del Sur han logrado consolidarse a nivel mundial. Esta creciente popularidad no solo es una tendencia, sino un fenómeno global conocido como “hallyu".

Netflix es una de las plataformas que incursionó en coproducir y ganar la exclusividad de series coreanas, lo que ha fortalecido su presencia como referente en el catálogo internacional. Como resultado, los K-dramas suelen ocupar posiciones destacadas entre los títulos más populares de la plataforma.

En el inicio del 2026, las historias de amor y comedia vuelven a marcar tendencia en las producciones coreanas. Si ya eres fan de las series y programas de la televisión coreana, te presentamos cuáles son los títulos más destacados de la semana a nivel mundial.

Estos son los K-dramas y realities que no te puedes perder

De acuerdo con el ranking de Netflix, estos son las series más vistos de la semana:

1.- Cielo para dos

Un grupo de solteros atractivos conviven en una isla desierta llamada "El Infierno" con recursos limitados. La única forma de escapar y pasar una noche de lujo en un hotel ("El Paraíso") es logrando una pareja mutua. Es pura tensión romántica y estética impecable.

2.- ¿Cómo se traduce este amor?

La serie nos cuenta la historia de Ju Ho-jin, un intérprete personal de la mundialmente famosa actriz Cha Mu-hee. Ella participa en un programa de televisión que se rueda en varios países del mundo: Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia, y él la sigue en su trabajo.

Ambos no pueden ser más opuestos en su forma de ser y en sus creencias sobre el amor, lo que da lugar a malentendidos y malas interpretaciones en un viaje turbulento.

3.- La infiltrada Srta. Hong

En los años 90 del siglo xx, Hong Keum-bo, una inspectora de élite del Servicio de Supervisión de Valores, se infiltra como una empleada junior de 20 años en Hanmin Investment & Securities, donde se han detectado operaciones financieras sospechosas.

4.- Los que toman riesgos

Las celebridades invitadas se enfrentan en juegos mentales uno contra uno por 10 millones de wones y pueden elegir entre cobrar sus ganancias o arriesgarse a ser eliminados ante un nuevo contrincante.

5.- Humana por accidente

La serie sigue la historia de Eun-ho, una peculiar gumiho que se deleita con los placeres del mundo humano mientras evita deliberadamente las buenas obras para preservar su inmortalidad.

Su despreocupada existencia se ve trastocada cuando un incidente inesperado con Kang Si-yeol, un futbolista de talla mundial conocido por su deslumbrante talento y su narcisismo desbordante, altera el curso de su vida.

¿Por qué los K-dramas están de moda?

Los k-dramas han aumentado su popularidad en los últimos años como resultado de una "tormenta perfecta" entre calidad de producción y accesibilidad global. Tradicionalmente, estas series tenían un público fiel pero de nicho; sin embargo, la entrada masiva de plataformas de streaming como Netflix, Disney+ y Viki eliminó las barreras geográficas y de idioma mediante el doblaje y la subtitulación profesional.

Otro factor determinante es la capacidad de los guionistas coreanos para hibridar géneros tradicionales con narrativas universales que resuenan emocionalmente en cualquier cultura. Por ejemplo, sus comedias románticas destacan por un enfoque "blanco" y una tensión emocional pausada que atrae a sectores específicos.

A su vez, el fenómeno conocido como Hallyu (la ola coreana) logró acercar a todo tipo de audiencia a los K-dramas por medio de la sinergia con la industria del K-pop, donde las bandas sonoras (OST) y la participación de "idols" en las actuaciones crean un ecosistema transmedia que mantiene a los fans comprometidos con los nuevos contenidos.