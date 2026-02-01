Arte, moda y futbol... ¿Qué exposiciones tendrá este 2026 el Museo Franz Mayer?

Nancy Chávez

01/02/2026 - 6:35 am

Museo Franz Mayer

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mr. Gwyn , retratar personas con palabras y reflexionar para reconectar

¿Fan de Remedios Varo y Frida Kahlo? Tienes que visitar el Museo de Arte Moderno

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

El Museo Franz Mayer acompaña sus exposiciones con talleres, activaciones y conferencias, entre otras actividades. Además, cuenta con las Noches del Franz que se realizan el último miércoles de cada mes.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Museo Franz Mayer es uno de los espacios que más sorprende y atrae con sus exposiciones, mismas que resultan icónicas y logran reunir a varias generaciones para apreciar cada curaduría. Este 2026 no será la excepción, ya que el museo celebra su 40 aniversario y tiene preparado un año con muestras interesantes que abarcan desde el diseño, la fotografía, la moda y el futbol, y es que al ser México una de las sedes de la Copa del Mundo el deporte más famoso de todos también llega al Franz.

El 2025 fue testigo de exposiciones surrealistas, moda latinoamericana, cultura japonesa y fotografías impactantes, ¿qué nos depara el 2026? Te contamos.

Exposiciones que tendrá el Museo Franz Mayer en 2026

Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, presentó junto a Manu Castillo, diseñador gráfico especializado en moda e influencer, las exposiciones que este año se instalarán el museo.

Ellos querían una casa; yo les propuse crear un hogar

Esta exposición es el resultado de un proyecto ganador de una beca otorgada por la Fundación Graham, la investigación aborda los entornos domésticos que desafían las normas arquitectónicas desde una perspectiva inclusiva y feminista, donde se entrelazan lo social y lo político.

Museo Franz Mayer
Ellos querían una casa; yo les propuse crear un hogar. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Animales y seres fantásticos. Cerámica popular mexicana en la Colección Ruth D. Lechuga

Esta exposición contará con 57 piezas que forman parte del acervo de cerámica del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga. Las piezas
"componen una especie de bestiario de piezas que representan la gran variedad tanto de técnicas como de materiales utilizados a lo largo del país", se lee en el comunicado.

Museo Franz Mayer
Animales y seres fantásticos. Cerámica popular mexicana en la Colección Ruth D. Lechuga. Fotos: Cortesía Museo Franz Mayer

Mockups before Fuckups. Maquetas, prototipos y el oficio del diseño

Cuando se trata de diseño a veces se olvida pensar en el proceso, en el camino y el método, ahí el error forma parte de alcanzar el objetivo. "La exposición, que inaugurará la Sala de Diseño y procesos y la Biblioteca Viva de Diseño, revela cómo cada tropiezo y corrección son parte esencial del aprendizaje", señala le boletín.

Museo Franz Mayer
Mockups before Fuckups. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Diseña México

La exposición reconoce las mejores propuestas de diseñadores nacionales y alberga el Premio Nacional de Diseño.

"El Premio Nacional de Diseño es una iniciativa que, justamente, convoca a los diseñadores de nuestro país a participar en una convocatoria abierta, tiene distintas categorías regularmente, además de las ramas del diseño, como puede ser el diseño editorial, de moda, de objeto, de producto, también suele tener una temática de responsabilidad social. Hemos tenido años que van enfocados a los océanos, otros que tienen que ver con circularidad y con medioambiente, pensando en el diseño también como una manera de construir el futuro y la manera en la que vamos a habitar el futuro y nos vamos a vincular en él", explicó Giovana Jaspersen, la directora del Franz.

Futbol: Diseñando una pasión

Una expo muy especial que cuenta con la curaduría del Dr. Kevin Moore, se inaugurará un par de meses antes del Mundial y en la que se podrá realizar un recorrido por los diseños usados en los distintos mundiales ocurridos en América.

"Lo que queremos también con la exposición es poderle contar a las personas que toda la experiencia que existe en el fútbol es en realidad de un mundo diseñado y construido para que se viva esta experiencia. 'Fútbol diseñando una pasión' es un ejercicio de revisión de quién diseñó el estadio, quién diseñó el boleto, quién hizo el cartel, quiénes son las personas que están detrás de la factura de un balón, por ejemplo. ¿Tú sabías que hubo una una final que jugaron con dos balones distintos?", explicó Giovana durante la presentación.

Museo Franz Mayer
Futbol: Diseñando una pasión. Fotos: Cortesía Museo Franz Mayer

En esta muestra será posible observar fotografías y objetos utilizados por futbolistas como Hugo Sánchez, Pelé y Diego Armando Maradona, hasta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

También se hablará del Mundial no oficial de mujeres de 1971 en el que las porterías se pintaron de rosa y se cambió el diseño de los uniformes.
"Hay países que no dejaban jugar a las mujeres y esto nos habla también de cómo el deporte y de cómo una expresión tan popular, como puede ser el fútbol, es también una radiografía de los distintos momentos que va viviendo una población, una ciudad, las luchas de género, aunque todavía haya muchísimo que hacer para que la cancha así esté de pareja", destacó la directora.

Museo Franz Mayer
Futbol: Diseñando una pasión. Fotos: Cortesía Museo Franz Mayer

Ali Kazma

La exposición del artista turco, que se da en el marco del libro, será fuera de lo común, ya que se buscará mostrar los procesos creativos de la escritura mediante la metáfora de la pintura de paisajes.

"Desde hace 2 años hemos tenido una exposición totalmente consagrada al libro en el marco del Día Mundial del Libro, para honrar también nuestra biblioteca que tiene más de 25 mil volúmenes y que tiene, el que yo considero, el fondo de libros antiguos y raros más bello de México", apuntó Jaspersen.

Y agregó: "Esta exposición es una carta de amor a los libros, a la escritura y a los procesos detrás de ello. Tiene que ver con la poética del videoarte, no con la materialidad de los objetos y creemos que es una exposición que nos permite mostrar otro lado de los libros sin que tengamos que ir únicamente a la materialidad, sino también justo al conocimiento de cientos de años que hay detrás de la factura, del libro, de la escritura, de los papeles y todos los procesos creativos también detrás de la literatura".

Museo Franz Mayer
Ali Kazma. Fotos: Cortesía Museo Franz Mayer

Expo-venta Orquídeas

Franz Mayer era un apasionado de la botánica, y en especial de la orquídeas, por lo que se presenta una muestra en el claustro central del recinto. Para esta edición 2026 la expo-venta estará dedicada a los ejemplares cuya floración ocurre durante primavera.

"Año con año hacemos la muestra de orquídeas, esto porque [Franz] fue un gran coleccionista de orquídeas, fue fundador de la Asociación Mexicana de Orquídeas. En realidad el poder ver las distintas especies y las distintas floraciones siempre es un gran espectáculo en el claustro", contó la directora.

"Creemos que también es importante que en los museos podamos dar espacios para que las personas se detengan a ver las flores", dijo.

Museo Franz Mayer
Expo-venta Orquídeas. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Biodiseño Mx. Territorios vivos

Será la primera exposición de biodiseño en Méxicoque brindará otra mirada al diseño, para recordar que el diseño puede ser humano y consciente de la interdependencia y colaboración entre todos los seres vivos.

"Propone un recorrido por las múltiples formas en que el diseño en México ha integrado lo biológico como un eje creativo en la construcción de materiales, sistemas o paisajes, desde la biofabricación con hongos y bacterias hasta la regeneración de suelos y el diseño de hábitats compartidos", refirió Taina Campos a través de un video.

Museo Franz Mayer
Biodiseño Mx. Territorios vivos. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

World Press Photo 70° aniversario

Esta es una de las exposiciones más esperadas por los asistentes al Franz; este año conmemorativa World Press Photo celebra 70 años y el museo lleva 27 años recibiéndola por lo que habrá una selección curada especialmente para el Museo Franz Mayer, que presenta una selección de las fotografías ganadoras más representativas de las últimas siete décadas.

Museo Franz Mayer
World Press Photo 70° aniversario. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Será la oportunidad de recordar las imágenes más emblemáticas que han impactado al mundo, así como de poner en valor el fotoperiodismo en los tiempos actuales.

"Es una oportunidad para que las personas que han venido a World Press Photo los últimos 27 años, que sabemos que hay muchas personas que año con año esperan World Press Photo, también se puedan reencontrar con algunas de las piezas ganadoras de otras de otras ediciones del concurso y es un gran regalo de aniversario para el Franz", señaló Giovana Jaspersen.

Museo Franz Mayer
World Press Photo 70° aniversario. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Alemania en la Colección Franz Mayer

Con la idea de conmemorar el 40 aniversario del museo y como homenaje a su fundador, el museo exhibirá cerca de 300 piezas reunidas por Franz Mayer, desde bellas bellas papeleras, objetos de platería y libros de gran valor.

"Estamos imaginando una exposición que honre a la memoria de Franz Mayer", dijo Abraham Villavicencio, curador en Jefe del Museo Franz Mayer.

Museo Franz Mayer
Alemania en la Colección Franz Mayer. Fotos: Cortesía Museo Franz Mayer

Dürer: El primer artista viral

Se propone una forma diferente de acercarse al arte renacentista alemán. Un dato a mencionar es que Dürer es el artista con mayor representación en la colección del Museo Franz Mayer con 36 piezas.

"Tenemos piezas que hablan de ese legado renacentista y como él a su vez lo resignifica para adaptarlo al pensamiento y la sensibilidad artística del norte de Europa. No sólo eso, en la colección está también el libro de las proporciones anatómicas, que es uno de los primeros escritos dedicados por completo a la matemática anatómica, producido en el norte de Europa y contamos también en la colección con una serie de reimpresiones del siglo XIX", destacó Abraham Villavicencio, curador en Jefe del Museo Franz Mayer.

Por su parte, la directora del museo mencionó que es la primera vez que se mostrarán las obras de Durero con las que cuentan, que en total son 39. "Yo me atrevo a decir que es la colección más grande en América Latina, no únicamente en México,[...] justo es una colección que muestra la gran diversidad que tuvo Durero, cómo va cambiando su trazo, sus piezas y también nos habla de toda una revolución en relación a la expansión de la imagen".

Museo Franz Mayer
Dürer: El primer artista viral. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

IA: Más allá de lo humano

Para esta exposición se colabora con el Barbican Centre de Londres, y consta de instalaciones inversivas y estaciones interactivas para explorar cómo se relacionan las personas con la Inteligencia Artificial.

Giovana explicó que habrá elementos nuevos para México, "creemos que revisar la propia la historia de estas inteligencias nos permite también poder hacer diferencias y defensas del sector cultural y creativo, qué cosas sí puede hacer una máquina y qué cosas no puede hacer una máquina".

Museo Franz Mayer
IA: Más allá de lo humano. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Bienal Internacional de Cartel

"Cada 2 años convoca una gran cantidad de audiencia con expresiones alrededor del mundo que nos dejan ver como en realidad por lejanos que seamos también tenemos muchas coincidencias, muchas cosas en común, mucho tipo de lenguaje gráfico que puede comunicar más allá de las diferencias que tengamos en lenguas y como una imagen puede ser tremendamente contundente y aguda", compartió Giovana Jaspersen.

MDF Mexico Design Fair 2026

Las salas del Franz recibirán las obras de la persona ganadora del premio MDF Diseñador del Año, que distingue a creadores cuyas propuestas cuestionan el status quo y generan impacto en la industria. "Creemos que es también una manera de no sólo el reconocimiento, sino también de que la comunidad del diseño regrese y siga identificando siempre al Franz como la casa del diseño en México. Además hay unas piezas impresionantes y es siempre un gusto ver todo el talento que nuestro país sigue cultivando en materia de diseño", dijo la directora.

La vanidad de las pequeñas diferencias. Grayson Perry

La exposición de la obra de Grayson Perry presentará obras textiles inspiradas en El progreso del libertino de William Hogarth, que narran una historia sobre la movilidad social y la influencia de la clase en nuestro gusto estético.

"Grayson Perry no solo es un gran artista, también es un gran personaje, ganador del premio Turner en 2003, se ha convertido en uno de las figuras más polémicas del arte contemporáneo contemporáneo global", señaló Alberto Saavedra, encargado de contenidos de la Fundación Amparo y Manuel, en un video.

"Nos emociona mucho también porque nos da otra cara de las artes aplicadas. En muchas ocasiones justo por eso se les denomina decorativa, se piensa que son únicamente artes bellas que engalanan los espacios y poco se se piensa en ellas como documentos también de denuncia, de contenido, de crítica, eh creemos que es una muy buena manera de volver a esta narrativa de las las artes aplicadas, pero también demostrar otras facetas", sentencio la directora del Franz Mayer.

Museo Franz Mayer
La vanidad de las pequeñas diferencias. Grayson Perry. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Exposición sorpresa

Habrá una exposición sorpresa de la cual sólo revelaron estará relacionada a la moda.

¿Dónde está el museo?

El Museo Franz Mayer se encuentra en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México. El costo de entrada es de 120 pesos; INAPAM, estudiante y profesor 60 pesos. El horario es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los lunes el museo permanece cerrado.

Explora más en estos temas
Cultura Entretenimiento
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Palabras difíciles

"La posibilidad de incorporar nuevas palabras a mi vida me entusiasma. Todos podemos encontrar en un libro...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La politización del sacrificio humano

"Los sacrificios humanos no tendrían que ser juzgados fuera del contexto histórico y cultural al que pertenecieron....
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

+ Sección

Galileo

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
1

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

2

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
3

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
4

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

CURP biométrica.
5

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
6

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Gerardo Taracen, actor mexicano, falleció a los 55 años; era reconocido por sus interpretaciones en la cinta Apocalypto y en la serie Narcos.
7

Gerardo Taracena, actor mexicano reconocido por Apocalypto muere a los 55 años

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
8

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
9

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
10

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
11

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Mujer denunció que Trump la abusó a los 13 años; FBI no le creyó: The Daily Beast
12

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

Eclipse Solar
13

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Dos presuntos familiares de Mario Delgado son asesinados en Colima
14

Ataque armado deja 2 mujeres muertas en Colima; serían familiares de Mario Delgado

Trump ordenó a agentes federales que no intervengan en las protestas contra ICE en las ciudades de EU gobernadas por demócratas.
15

Protestas contra ICE no paran en EU; Trump ordena a fuerzas federales no intervenir

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Museo Franz Mayer
1

Arte, moda y futbol... ¿Qué exposiciones tendrá este 2026 el Museo Franz Mayer?

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
2

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Trump ordenó a agentes federales que no intervengan en las protestas contra ICE en las ciudades de EU gobernadas por demócratas.
3

Protestas contra ICE no paran en EU; Trump ordena a fuerzas federales no intervenir

Gerardo Taracen, actor mexicano, falleció a los 55 años; era reconocido por sus interpretaciones en la cinta Apocalypto y en la serie Narcos.
4

Gerardo Taracena, actor mexicano reconocido por Apocalypto muere a los 55 años

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, descartó que el TMEC esté en riesgo y aseguró que las condiciones actuales son favorables para la economía mexicana.
5

El T-MEC no está en riesgo pese a amenazas de EU, afirma Ebrard en plenaria de Morena

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión
6

“Ricardo Salinas Pliego” se menciona 26 veces en el caso Epstein, reporta La Opinión

Dos presuntos familiares de Mario Delgado son asesinados en Colima
7

Ataque armado deja 2 mujeres muertas en Colima; serían familiares de Mario Delgado

El líder del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmó que el tricolor respalda la intervención de tropas de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles.
8

"Alito" apoya intervención de EU en México; reclama a MC por avalar Reforma Electoral

Ilhan Omar, mujer africana-musulmana, es otro símbolo de la resistencia contra Trump
9

Ilhan Omar, mujer africana-musulmana, es otro símbolo de la resistencia contra Trump

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
10

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la Reforma Electoral no será una imposición, en un mensaje dirigido a diputadas y diputados de Morena.
11

"Reforma electoral no será imposición", afirma Rosa Icela ante diputados de Morena

Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre
12

Un Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre, detenidos por el ICE