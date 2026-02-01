Arte, moda y futbol... ¿Qué exposiciones tendrá este 2026 el Museo Franz Mayer?

El Museo Franz Mayer acompaña sus exposiciones con talleres, activaciones y conferencias, entre otras actividades. Además, cuenta con las Noches del Franz que se realizan el último miércoles de cada mes.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Museo Franz Mayer es uno de los espacios que más sorprende y atrae con sus exposiciones, mismas que resultan icónicas y logran reunir a varias generaciones para apreciar cada curaduría. Este 2026 no será la excepción, ya que el museo celebra su 40 aniversario y tiene preparado un año con muestras interesantes que abarcan desde el diseño, la fotografía, la moda y el futbol, y es que al ser México una de las sedes de la Copa del Mundo el deporte más famoso de todos también llega al Franz.

El 2025 fue testigo de exposiciones surrealistas, moda latinoamericana, cultura japonesa y fotografías impactantes, ¿qué nos depara el 2026? Te contamos.

Exposiciones que tendrá el Museo Franz Mayer en 2026

Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, presentó junto a Manu Castillo, diseñador gráfico especializado en moda e influencer, las exposiciones que este año se instalarán el museo.

Ellos querían una casa; yo les propuse crear un hogar

Esta exposición es el resultado de un proyecto ganador de una beca otorgada por la Fundación Graham, la investigación aborda los entornos domésticos que desafían las normas arquitectónicas desde una perspectiva inclusiva y feminista, donde se entrelazan lo social y lo político.

Animales y seres fantásticos. Cerámica popular mexicana en la Colección Ruth D. Lechuga

Esta exposición contará con 57 piezas que forman parte del acervo de cerámica del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga. Las piezas

"componen una especie de bestiario de piezas que representan la gran variedad tanto de técnicas como de materiales utilizados a lo largo del país", se lee en el comunicado.

Mockups before Fuckups. Maquetas, prototipos y el oficio del diseño

Cuando se trata de diseño a veces se olvida pensar en el proceso, en el camino y el método, ahí el error forma parte de alcanzar el objetivo. "La exposición, que inaugurará la Sala de Diseño y procesos y la Biblioteca Viva de Diseño, revela cómo cada tropiezo y corrección son parte esencial del aprendizaje", señala le boletín.

Diseña México

La exposición reconoce las mejores propuestas de diseñadores nacionales y alberga el Premio Nacional de Diseño.

"El Premio Nacional de Diseño es una iniciativa que, justamente, convoca a los diseñadores de nuestro país a participar en una convocatoria abierta, tiene distintas categorías regularmente, además de las ramas del diseño, como puede ser el diseño editorial, de moda, de objeto, de producto, también suele tener una temática de responsabilidad social. Hemos tenido años que van enfocados a los océanos, otros que tienen que ver con circularidad y con medioambiente, pensando en el diseño también como una manera de construir el futuro y la manera en la que vamos a habitar el futuro y nos vamos a vincular en él", explicó Giovana Jaspersen, la directora del Franz.

Futbol: Diseñando una pasión

Una expo muy especial que cuenta con la curaduría del Dr. Kevin Moore, se inaugurará un par de meses antes del Mundial y en la que se podrá realizar un recorrido por los diseños usados en los distintos mundiales ocurridos en América.

"Lo que queremos también con la exposición es poderle contar a las personas que toda la experiencia que existe en el fútbol es en realidad de un mundo diseñado y construido para que se viva esta experiencia. 'Fútbol diseñando una pasión' es un ejercicio de revisión de quién diseñó el estadio, quién diseñó el boleto, quién hizo el cartel, quiénes son las personas que están detrás de la factura de un balón, por ejemplo. ¿Tú sabías que hubo una una final que jugaron con dos balones distintos?", explicó Giovana durante la presentación.

En esta muestra será posible observar fotografías y objetos utilizados por futbolistas como Hugo Sánchez, Pelé y Diego Armando Maradona, hasta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

También se hablará del Mundial no oficial de mujeres de 1971 en el que las porterías se pintaron de rosa y se cambió el diseño de los uniformes.

"Hay países que no dejaban jugar a las mujeres y esto nos habla también de cómo el deporte y de cómo una expresión tan popular, como puede ser el fútbol, es también una radiografía de los distintos momentos que va viviendo una población, una ciudad, las luchas de género, aunque todavía haya muchísimo que hacer para que la cancha así esté de pareja", destacó la directora.

Ali Kazma

La exposición del artista turco, que se da en el marco del libro, será fuera de lo común, ya que se buscará mostrar los procesos creativos de la escritura mediante la metáfora de la pintura de paisajes.

"Desde hace 2 años hemos tenido una exposición totalmente consagrada al libro en el marco del Día Mundial del Libro, para honrar también nuestra biblioteca que tiene más de 25 mil volúmenes y que tiene, el que yo considero, el fondo de libros antiguos y raros más bello de México", apuntó Jaspersen.

Y agregó: "Esta exposición es una carta de amor a los libros, a la escritura y a los procesos detrás de ello. Tiene que ver con la poética del videoarte, no con la materialidad de los objetos y creemos que es una exposición que nos permite mostrar otro lado de los libros sin que tengamos que ir únicamente a la materialidad, sino también justo al conocimiento de cientos de años que hay detrás de la factura, del libro, de la escritura, de los papeles y todos los procesos creativos también detrás de la literatura".

Expo-venta Orquídeas

Franz Mayer era un apasionado de la botánica, y en especial de la orquídeas, por lo que se presenta una muestra en el claustro central del recinto. Para esta edición 2026 la expo-venta estará dedicada a los ejemplares cuya floración ocurre durante primavera.

"Año con año hacemos la muestra de orquídeas, esto porque [Franz] fue un gran coleccionista de orquídeas, fue fundador de la Asociación Mexicana de Orquídeas. En realidad el poder ver las distintas especies y las distintas floraciones siempre es un gran espectáculo en el claustro", contó la directora.

"Creemos que también es importante que en los museos podamos dar espacios para que las personas se detengan a ver las flores", dijo.

Biodiseño Mx. Territorios vivos

Será la primera exposición de biodiseño en Méxicoque brindará otra mirada al diseño, para recordar que el diseño puede ser humano y consciente de la interdependencia y colaboración entre todos los seres vivos.

"Propone un recorrido por las múltiples formas en que el diseño en México ha integrado lo biológico como un eje creativo en la construcción de materiales, sistemas o paisajes, desde la biofabricación con hongos y bacterias hasta la regeneración de suelos y el diseño de hábitats compartidos", refirió Taina Campos a través de un video.

World Press Photo 70° aniversario

Esta es una de las exposiciones más esperadas por los asistentes al Franz; este año conmemorativa World Press Photo celebra 70 años y el museo lleva 27 años recibiéndola por lo que habrá una selección curada especialmente para el Museo Franz Mayer, que presenta una selección de las fotografías ganadoras más representativas de las últimas siete décadas.

Será la oportunidad de recordar las imágenes más emblemáticas que han impactado al mundo, así como de poner en valor el fotoperiodismo en los tiempos actuales.

"Es una oportunidad para que las personas que han venido a World Press Photo los últimos 27 años, que sabemos que hay muchas personas que año con año esperan World Press Photo, también se puedan reencontrar con algunas de las piezas ganadoras de otras de otras ediciones del concurso y es un gran regalo de aniversario para el Franz", señaló Giovana Jaspersen.

Alemania en la Colección Franz Mayer

Con la idea de conmemorar el 40 aniversario del museo y como homenaje a su fundador, el museo exhibirá cerca de 300 piezas reunidas por Franz Mayer, desde bellas bellas papeleras, objetos de platería y libros de gran valor.

"Estamos imaginando una exposición que honre a la memoria de Franz Mayer", dijo Abraham Villavicencio, curador en Jefe del Museo Franz Mayer.

Dürer: El primer artista viral

Se propone una forma diferente de acercarse al arte renacentista alemán. Un dato a mencionar es que Dürer es el artista con mayor representación en la colección del Museo Franz Mayer con 36 piezas.

"Tenemos piezas que hablan de ese legado renacentista y como él a su vez lo resignifica para adaptarlo al pensamiento y la sensibilidad artística del norte de Europa. No sólo eso, en la colección está también el libro de las proporciones anatómicas, que es uno de los primeros escritos dedicados por completo a la matemática anatómica, producido en el norte de Europa y contamos también en la colección con una serie de reimpresiones del siglo XIX", destacó Abraham Villavicencio, curador en Jefe del Museo Franz Mayer.

Por su parte, la directora del museo mencionó que es la primera vez que se mostrarán las obras de Durero con las que cuentan, que en total son 39. "Yo me atrevo a decir que es la colección más grande en América Latina, no únicamente en México,[...] justo es una colección que muestra la gran diversidad que tuvo Durero, cómo va cambiando su trazo, sus piezas y también nos habla de toda una revolución en relación a la expansión de la imagen".

IA: Más allá de lo humano

Para esta exposición se colabora con el Barbican Centre de Londres, y consta de instalaciones inversivas y estaciones interactivas para explorar cómo se relacionan las personas con la Inteligencia Artificial.

Giovana explicó que habrá elementos nuevos para México, "creemos que revisar la propia la historia de estas inteligencias nos permite también poder hacer diferencias y defensas del sector cultural y creativo, qué cosas sí puede hacer una máquina y qué cosas no puede hacer una máquina".

Bienal Internacional de Cartel

"Cada 2 años convoca una gran cantidad de audiencia con expresiones alrededor del mundo que nos dejan ver como en realidad por lejanos que seamos también tenemos muchas coincidencias, muchas cosas en común, mucho tipo de lenguaje gráfico que puede comunicar más allá de las diferencias que tengamos en lenguas y como una imagen puede ser tremendamente contundente y aguda", compartió Giovana Jaspersen.

MDF Mexico Design Fair 2026

Las salas del Franz recibirán las obras de la persona ganadora del premio MDF Diseñador del Año, que distingue a creadores cuyas propuestas cuestionan el status quo y generan impacto en la industria. "Creemos que es también una manera de no sólo el reconocimiento, sino también de que la comunidad del diseño regrese y siga identificando siempre al Franz como la casa del diseño en México. Además hay unas piezas impresionantes y es siempre un gusto ver todo el talento que nuestro país sigue cultivando en materia de diseño", dijo la directora.

La vanidad de las pequeñas diferencias. Grayson Perry

La exposición de la obra de Grayson Perry presentará obras textiles inspiradas en El progreso del libertino de William Hogarth, que narran una historia sobre la movilidad social y la influencia de la clase en nuestro gusto estético.

"Grayson Perry no solo es un gran artista, también es un gran personaje, ganador del premio Turner en 2003, se ha convertido en uno de las figuras más polémicas del arte contemporáneo contemporáneo global", señaló Alberto Saavedra, encargado de contenidos de la Fundación Amparo y Manuel, en un video.

"Nos emociona mucho también porque nos da otra cara de las artes aplicadas. En muchas ocasiones justo por eso se les denomina decorativa, se piensa que son únicamente artes bellas que engalanan los espacios y poco se se piensa en ellas como documentos también de denuncia, de contenido, de crítica, eh creemos que es una muy buena manera de volver a esta narrativa de las las artes aplicadas, pero también demostrar otras facetas", sentencio la directora del Franz Mayer.

Exposición sorpresa

Habrá una exposición sorpresa de la cual sólo revelaron estará relacionada a la moda.

¿Dónde está el museo?

El Museo Franz Mayer se encuentra en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México. El costo de entrada es de 120 pesos; INAPAM, estudiante y profesor 60 pesos. El horario es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los lunes el museo permanece cerrado.