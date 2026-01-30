Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 9:38 pm

Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El expresidente lanzará dos libros. “Grandeza” sale ahora y el próximo año, “Gloria”

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

El precio comercial del libro oscila entre 329 y 600 pesos en distintas plataformas por lo que el costo reportado por el legislador ha generado cuestionamientos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, obsequió 300 ejemplares del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a legisladores de su bancada, así como a integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) e incluso a algunos diputados de oposición.

Desde el pasado lunes personal de oficialía de partes del grupo parlamentario de Morena comenzó a repartir los ejemplares en las oficinas de las y los diputados federales, incluidos los 253 integrantes de la bancada guinda en San Lázaro.

Cada libro fue acompañado por una tarjeta firmada por Ávila, en la que se lee: “Este detalle es un abrazo hecho símbolo, un recordatorio de que la transformación nace de las personas que no se rinden, que caminan juntas, que sirven con convicción y que nunca olvidan para quién es la lucha. Gracias por estar, por creer y por sostener la esperanza. Servir al pueblo es el mayor honor”.

Arturo Ávila obsequia 300 ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO, a legisladores.
Ávila sostuvo que, derivado de una negociación directa con Grupo Planeta, se gastó un total de 30 mil pesos en los ejemplares. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Cada ejemplar costó 100 pesos: Ávila

Tras la polémica generada por la entrega de los libros y cuestionamientos sobre cómo se financió su compra, el legislador morenista aseguró en entrevista con El Universal que la adquisición fue cubierta con recursos propios y que representó un gasto total de 30 mil pesos.

Ávila detalló al medio de circulación nacional que obtuvo cada ejemplar en 100 pesos tras una negociación directa con la editorial. “Compré 300 libros en total; cada libro me costó 100 pesos, fue la tarifa que pude conseguir; fui de los primeros que levanté la mano con la editorial y me gasté 30 mil pesos en todos los libros”, afirmó.

El precio comercial del libro oscila entre 329 y 600 pesos en distintas plataformas, por lo que el costo reportado por el legislador ha generado cuestionamientos. No obstante, el Diputado aseveró al periódico que logró un “ahorro importante” pese a la escasez del texto.

Ávila Anay reconoció ante el diario que el obsequio fue principalmente para sus correligionarios, aunque también hizo llegar ejemplares a diputados de oposición. “Le regalé un libro Grandeza a cada uno de los diputados de nuestro grupo parlamentario, a algunos otros diputados del Partido Verde, del Partido del Trabajo, e incluso hice llegar el libro a algunos diputados de oposición para que se ilustraran, para que aprendieran un poquito más”, declaró.

El legilador defendió la entrega de los libros al señalar que regalar un texto equivale a compartir conocimiento. “Luego uno anda regalando botellas de vino y cuando uno regala un libro regala conocimiento. Considero que fue un regalo bien pensado y fue con mis propios recursos”, dijo a El Universal.

Caso recuerda a regalo decembrino de Adán Augusto

La compra masiva se suma a otros casos recientes dentro de Morena. En diciembre pasado, el coordinador del partido en el Senado, Adán Augusto López Hernández, adquirió al menos seis mil 700 ejemplares de Grandeza para repartir entre los 67 integrantes de su bancada, con el objetivo de distribuirlos en sus estados.

En aquella ocasión, el Senador tabasqueño aseguró que pagó poco más de 100 pesos por libro, con un “descuento extraordinario” de 77.7 por ciento, lo que habría implicado un desembolso aproximado de 670 mil pesos de recursos propios. Sin embargo, la operación generó polémica por la diferencia entre el precio comercial y el monto declarado, así como por las dudas sobre el origen de los recursos.

Explora más en estos temas
México Morena Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Salinas Pliego paga
2

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
3

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Hoy No Circula
4

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
5

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
6

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
7

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
8

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
9

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
10

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

Placa Mundial México 2026
11

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Oro y plata: ¿cómo invertir?
13

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

La negociación entre Salinas Pliego y el SAT para la liquidación de 51 mil millones de pesos que adeuda sigue en curso. El acuerdo debe resolverse esta semana.
14

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

15

WhatsApp, drones explosivos, asesinatos y terror: Así operó “El Bótox” durante años

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.
1

Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

Las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) firmaron este jueves un convenio de coalición para ir en alianza electoral en Coahuila.
2

Morena y PT arman coalición en Coahuila; el PVEM va sólo para elección de junio

Comité de Inversiones.
3

Clara Brugada instala Comité para promover y diversificar las inversiones en la CdMx

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
4

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
5

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Salinas Pliego paga
6

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con mil 600 efectivos adicionales.
7

La Defensa despliega 1,600 militares en Sinaloa tras ataque contra diputados de MC

8

WhatsApp, drones explosivos, asesinatos y terror: Así operó “El Bótox” durante años

Dinamarca y Estados Unidos parecen haber mejorado su comunicación sobre la situación en Groenlandia tras un encuentro en Washington donde se discutió el tema.
9

Dinamarca asegura haber vuelto "a la senda correcta" con EU sobre el tema Groenlandia

El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, prometieron crear una relación "coherente, a largo plazo y estratégica".
10

China y Reino Unido se comprometen a construir relación "a largo plazo y estratégica"

Una alerta de la Policía Cibernética de CdMx encendió focos de atención entre contribuyentes, luego de que se detectara una práctica fraudulenta ligada al SAT.
11

Policía Cibernética alerta por llamadas falsas del SAT. Aquí tips para evitar fraudes

Comunidades de Minneapolis y Saint Paul lanzaron una convocatoria de huelga nacional para el viernes 30 de enero, en protesta contra el ICE.
12

Comunidades convocan huelga nacional contra ICE; Pascal, DeGeneres y más la respaldan