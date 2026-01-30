Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

El precio comercial del libro oscila entre 329 y 600 pesos en distintas plataformas por lo que el costo reportado por el legislador ha generado cuestionamientos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, obsequió 300 ejemplares del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a legisladores de su bancada, así como a integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) e incluso a algunos diputados de oposición.

Desde el pasado lunes personal de oficialía de partes del grupo parlamentario de Morena comenzó a repartir los ejemplares en las oficinas de las y los diputados federales, incluidos los 253 integrantes de la bancada guinda en San Lázaro.

Cada libro fue acompañado por una tarjeta firmada por Ávila, en la que se lee: “Este detalle es un abrazo hecho símbolo, un recordatorio de que la transformación nace de las personas que no se rinden, que caminan juntas, que sirven con convicción y que nunca olvidan para quién es la lucha. Gracias por estar, por creer y por sostener la esperanza. Servir al pueblo es el mayor honor”.

Cada ejemplar costó 100 pesos: Ávila

Tras la polémica generada por la entrega de los libros y cuestionamientos sobre cómo se financió su compra, el legislador morenista aseguró en entrevista con El Universal que la adquisición fue cubierta con recursos propios y que representó un gasto total de 30 mil pesos.

Ávila detalló al medio de circulación nacional que obtuvo cada ejemplar en 100 pesos tras una negociación directa con la editorial. “Compré 300 libros en total; cada libro me costó 100 pesos, fue la tarifa que pude conseguir; fui de los primeros que levanté la mano con la editorial y me gasté 30 mil pesos en todos los libros”, afirmó.

El precio comercial del libro oscila entre 329 y 600 pesos en distintas plataformas, por lo que el costo reportado por el legislador ha generado cuestionamientos. No obstante, el Diputado aseveró al periódico que logró un “ahorro importante” pese a la escasez del texto.

Ávila Anay reconoció ante el diario que el obsequio fue principalmente para sus correligionarios, aunque también hizo llegar ejemplares a diputados de oposición. “Le regalé un libro Grandeza a cada uno de los diputados de nuestro grupo parlamentario, a algunos otros diputados del Partido Verde, del Partido del Trabajo, e incluso hice llegar el libro a algunos diputados de oposición para que se ilustraran, para que aprendieran un poquito más”, declaró.

El legilador defendió la entrega de los libros al señalar que regalar un texto equivale a compartir conocimiento. “Luego uno anda regalando botellas de vino y cuando uno regala un libro regala conocimiento. Considero que fue un regalo bien pensado y fue con mis propios recursos”, dijo a El Universal.

Caso recuerda a regalo decembrino de Adán Augusto

La compra masiva se suma a otros casos recientes dentro de Morena. En diciembre pasado, el coordinador del partido en el Senado, Adán Augusto López Hernández, adquirió al menos seis mil 700 ejemplares de Grandeza para repartir entre los 67 integrantes de su bancada, con el objetivo de distribuirlos en sus estados.

En aquella ocasión, el Senador tabasqueño aseguró que pagó poco más de 100 pesos por libro, con un “descuento extraordinario” de 77.7 por ciento, lo que habría implicado un desembolso aproximado de 670 mil pesos de recursos propios. Sin embargo, la operación generó polémica por la diferencia entre el precio comercial y el monto declarado, así como por las dudas sobre el origen de los recursos.