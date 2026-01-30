Morena y PT arman coalición en Coahuila; el PVEM va sólo para elección de junio

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) firmaron este jueves un convenio de coalición para ir en alianza rumbo a las elecciones de junio próximo en Coahuila cuando se renovará el Congreso estatal.

Ambas fuerzas políticas registraron hoy el acuerdo de coalición ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). En esta ocasión el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) -parte de la alianza que firmaron ayer para las elecciones de 2027- se presentará sólo a la elección estatal.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que se trata de una importantísima alianza que puede lograr una transformación en beneficio de los habitantes del estado.

📰 El CEN de Morena y el Partido del Trabajo comparten comunicado de prensa MORENA Y PT REGISTRAN CONVENIO DE COALICIÓN COAHUILA 2026 - La Presidenta Nacional de Morena, @LuisaAlcalde, enfatizó que esta alianza es muy importante para que haya una transformación en la entidad.… pic.twitter.com/yTz883LhhS — Morena (@PartidoMorenaMx) January 30, 2026

"Tenemos todas las posibilidades, aquí hay un pueblo cansado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de sus prácticas, de sus corruptelas, de que el Congreso Estatal ponga todas las trabas para que los programas los derechos sociales no lleguen a este estado", afirmó la líder morenista.

"Ya es hora de que las cosas cambien en Coahuila": PT

Por su parte, el dirigente del PT, Alberto Anaya, dijo que el convenio representa una oportunidad para concretar la alternancia en Coahuila. El político indicó que la alianza buscará postular a los perfiles mejor posicionados del estado para competir en el proceso electoral.

"Buscamos fortalecernos y trabajar unidos porque ya es hora de que las cosas cambien en Coahuila y eso solamente se logra con actos de unidad como el que hoy estamos presenciando", enfatizó Anaya Gutiérrez ante el Instituto electoral local.

El dirigente partidista señaló, además, que Coahuila ha estado gobernado por un mismo grupo en el poder y que el cambio que se requiere pasa por armar esta coalición con Morena. "Estamos buscando tener como candidatos a los mejores hombres y mujeres del estado Coahuila que los hay y muy sobrados", subrayó.

El convenio fue recibido por el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y el secretario ejecutivo del Consejo General de este instituto, Gerardo Blanco Guerra.

En el acto participaron integrantes de las dirigencias nacionales y estatales de los dos partidos, así como legisladores federales y dirigentes del PT en Coahuila. Durante el acto ambas fuerzas políticas reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta rumbo al proceso electoral de 2026.