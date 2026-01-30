La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

Caminos y puentes federales pidió extremar precauciones, reducir velocidad en la zona de obras y considerar rutas alternativas para evitar la autopista.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció el cierre temporal de la autopista México-Puebla en el kilómetro 18 este 29 y 30 de enero por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha. Aquí te compartimos los detalles.

Si usa con frecuencia dicha autopista debes saber que las autoridades cerrarán totalmente un tramo de esta vía a la altura del kilometro 18 debido la instalación de una estructura metálica.

¿En qué consiste el cierre?

La dependencia indicó que las maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla y un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura.

Las obras comenzaron el día de hoy a las 19:00 horas con el desvío de la circulación y el cierre temporal se tiene previsto hacia las 23:00 horas de este 29 de enero y hasta las 00:00 horas del viernes 30.

¿Qué zona será la más afectada?

Una de las zonas más afectadas será la que se ubica en las inmediaciones de Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en los límites con la Ciudad de México, lo que puede impactar tanto a quienes salen hacia Puebla como a quienes regresan a la capital.

Capufe pidió a los conductores extremar precauciones, reducir velocidad en la zona de obras e incluso considerar rutas alternativas si no es indispensable pasar por la autopista durante esas horas.

¿Cuáles son las alternativas viales por el cierre de la México-Puebla?

Para evitar transitar por esta zona y los posibles embotellamientos, las autoridades recomendaron tomar las siguientes alternativas:

Carretera Federal México-Puebla: como ruta alterna si se va de la Ciudad de México al oriente o al estado de Puebla.

Circuito Exterior Mexiquense: esta autopista es accesible desde puntos como Río de los Remedios o Texcoco y permite rodear el tramo donde se realizan las obras para reincorporarse después del kilómetro 25 o 30.

Vía Corta a Santa Ana, en Puebla.

Boulevard Forjadores, en Puebla.

Trolebús Chalco-Santa Martha, ampliación de la movilidad

El Trolebús de Chalco a Santa Martha reduce el tiempo de traslado de dos horas a tan sólo 30 minutos, lo que representa un ahorro significativo para los usuarios que enfrentan largos trayectos y congestionamientos viales.

Al momento de su inauguración, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo catalogó al Trolebús Chalco-Santa Martha como una "obra innovadora", al asegurar que no existe una igual en el mundo, pues en la ruta no circularán otro tipo de vehículos y los trolebuses de la línea serán 100 por ciento eléctricos.

El beneficio de este transporte lo disfrutan miles de personas que habitan en el municipio mexiquense de Chalco de Covarrubias y que diariamente deben trasladarse a la capital mexicana por motivos laborales o escolares.

El Trolebús Chalco–Santa Martha tiene 15 estaciones, incluyendo dos terminales, estas son: