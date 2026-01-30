La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 10:15 pm

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Caminos y puentes federales pidió extremar precauciones, reducir velocidad en la zona de obras y considerar rutas alternativas para evitar la autopista.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció el cierre temporal de la autopista México-Puebla en el kilómetro 18 este 29 y 30 de enero por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha. Aquí te compartimos los detalles.

Si usa con frecuencia dicha autopista debes saber que las autoridades cerrarán totalmente un tramo de esta vía a la altura del kilometro 18 debido la instalación de una estructura metálica.

¿En qué consiste el cierre?

La dependencia indicó que las maniobras generarán el desvío de la circulación hacia los carriles centrales con dirección a Puebla y un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura.

Las obras comenzaron el día de hoy a las 19:00 horas con el desvío de la circulación y el cierre temporal se tiene previsto hacia las 23:00 horas de este 29 de enero y hasta las 00:00 horas del viernes 30.

¿Qué zona será la más afectada?

Una de las zonas más afectadas será la que se ubica en las inmediaciones de Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en los límites con la Ciudad de México, lo que puede impactar tanto a quienes salen hacia Puebla como a quienes regresan a la capital.

Capufe pidió a los conductores extremar precauciones, reducir velocidad en la zona de obras e incluso considerar rutas alternativas si no es indispensable pasar por la autopista durante esas horas.

¿Cuáles son las alternativas viales por el cierre de la México-Puebla?

Para evitar transitar por esta zona y los posibles embotellamientos, las autoridades recomendaron tomar las siguientes alternativas:

  • Carretera Federal México-Puebla: como ruta alterna si se va de la Ciudad de México al oriente o al estado de Puebla.
  • Circuito Exterior Mexiquense: esta autopista es accesible desde puntos como Río de los Remedios o Texcoco y permite rodear el tramo donde se realizan las obras para reincorporarse después del kilómetro 25 o 30.
  • Vía Corta a Santa Ana, en Puebla.
  • Boulevard Forjadores, en Puebla.

Trolebús Chalco-Santa Martha, ampliación de la movilidad

El Trolebús de Chalco a Santa Martha reduce el tiempo de traslado de dos horas a tan sólo 30 minutos, lo que representa un ahorro significativo para los usuarios que enfrentan largos trayectos y congestionamientos viales.

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
Usuarios utilizan el transporte de Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha y hasta la estación Constitución de 1917, que conecta con la Línea 1. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Al momento de su inauguración, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo catalogó al Trolebús Chalco-Santa Martha como una "obra innovadora", al asegurar que no existe una igual en el mundo, pues en la ruta no circularán otro tipo de vehículos y los trolebuses de la línea serán 100 por ciento eléctricos.

El beneficio de este transporte lo disfrutan miles de personas que habitan en el municipio mexiquense de Chalco de Covarrubias y que diariamente deben trasladarse a la capital mexicana por motivos laborales o escolares.

El Trolebús Chalco–Santa Martha tiene 15 estaciones, incluyendo dos terminales, estas son:

  • Santa Martha Terminal.
  • Los Reyes.
  • La Caldera.
  • Apolocalco.
  • Eje 10.
  • Av. Cuauhtémoc.
  • Puente Rojo.
  • Puente Blanco.
  • Parque Tejones.
  • Oriente 50.
  • Vicente Guerrero.
  • Chalco Centro.
  • José María Martínez.
  • Amalinalco.
  • Chalco Terminal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

