El ISSSTE invita a sumarse a su campaña de donación "Dona sangre, salva vidas"

29/01/2026 - 10:37 pm

Contrario a algunas creencias, el proceso de donación de sangre no representa ningún riesgo para la salud, es sencillo, seguro, rápido y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, invitó a la población derechohabiente y no afiliada a acudir a los bancos de sangre de las unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, para sumarse a la causa altruista de la donación de sangre, la cual brinda esperanza de vida a pacientes que lo necesitan.

El Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” es una de las unidades del ISSSTE que brinda este servicio y su Banco de Sangre se destaca por ser uno de los centros de captación más importantes del país y de América Latina.

El médico adscrito al Banco de Sangre del CMN “20 de Noviembre”, Jorge Alejandre Cruz, señaló que, en este espacio, personal médico y de enfermería altamente capacitado se encarga de la recepción, procesamiento y administración de este recurso vital, indispensable para la atención de pacientes con diversas enfermedades, principalmente leucemia y otros tipos de cáncer.

“El ‘20 de Noviembre’ es uno de los hospitales con más recursos tecnológicos y científicos, (...) tenemos médicos formados en altas especialidades en oncología y en hematología y trasplantología. Esto permite que pacientes de alta complejidad se puedan atender aquí”, afirmó.

Donar sangre es 'ganar-ganar': especialista

Alejandre Cruz aseguró que, contrario a algunas creencias, el proceso de donación de sangre no representa ningún riesgo para la salud, es sencillo, seguro, rápido y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos para garantizar el bienestar de los donadores y receptores.

“Donar sangre nos da una enorme satisfacción. (...) Ayuda a subir la autoestima, especialmente a los jóvenes. (...) Es un chequeo médico que nos obligamos a hacer. (...) Y eso vale tanto como el venir a donar. Es un ganar-ganar”, expresó.

Detalló que el proceso de donación de sangre en el CMN “20 de Noviembre” consta de cinco pasos: recepción de los predonantes, toma de signos vitales, así como de muestras, valoración de resultados y entrevista.

En la Unidad de Aféresis, una mujer compartió su experiencia como donadora de sangre y resaltó la importancia de sumarse a esta acción que puede mejorar la calidad de vida de un paciente.

“Me encuentro donando linfocitos para mi hijo que lo requiere en este momento. Invito a toda la población a ser parte de este regalo de vida para aquellas personas que lo necesitan. Nosotros podemos hacer la diferencia y podemos regalar vida. Es un procedimiento muy rápido y muy fácil”, expresó.

Por su parte, la joven Blanca Estela García compartió su experiencia al acudir al CMN “20 de Noviembre” a donar sangre para ayudar a una amiga, por lo que invitó a la población a apoyar a los pacientes que no tienen la posibilidad de recibir sangre por parte de familiares y conocidos.

ISSSTE invita a donar sangre. Foto: ISSSTE

“La verdad que el trato aquí, tanto de enfermeras como de doctores está súper bien, están al pendiente de ti en todo momento. (...) Muchos venimos solo cuando tenemos amigos y familiares internados, pero realmente hay muchas personas que no cuentan con la donación de su familiar. (...) Se les hace la cordial invitación de que todos vengan a donar”, comentó.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en el ISSSTE?

El Banco de Sangre del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” brinda atención de lunes a viernes, de 07:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas; así como sábados y domingos, de 07:00 a 11:00 horas. Los requisitos principales son:

  • Tener 18 años o más.
  • Acudir con al menos seis horas de ayuno.
  • No haber recibido vacunas contra sarampión, hepatitis o influenza en los últimos 30 días.

"En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación de todas y todos, el ISSSTE fortalece la cultura de donación voluntaria", destacó el Instituto.

