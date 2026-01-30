El ISSSTE invita a sumarse a su campaña de donación "Dona sangre, salva vidas"

Contrario a algunas creencias, el proceso de donación de sangre no representa ningún riesgo para la salud, es sencillo, seguro, rápido y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, invitó a la población derechohabiente y no afiliada a acudir a los bancos de sangre de las unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, para sumarse a la causa altruista de la donación de sangre, la cual brinda esperanza de vida a pacientes que lo necesitan.

El Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” es una de las unidades del ISSSTE que brinda este servicio y su Banco de Sangre se destaca por ser uno de los centros de captación más importantes del país y de América Latina.

El médico adscrito al Banco de Sangre del CMN “20 de Noviembre”, Jorge Alejandre Cruz, señaló que, en este espacio, personal médico y de enfermería altamente capacitado se encarga de la recepción, procesamiento y administración de este recurso vital, indispensable para la atención de pacientes con diversas enfermedades, principalmente leucemia y otros tipos de cáncer.

“El ‘20 de Noviembre’ es uno de los hospitales con más recursos tecnológicos y científicos, (...) tenemos médicos formados en altas especialidades en oncología y en hematología y trasplantología. Esto permite que pacientes de alta complejidad se puedan atender aquí”, afirmó.

💉 ¡Regala vida con un gesto sencillo! ❤️ 😉 En el ISSSTE contamos con Bancos de Sangre en unidades de segundo y tercer nivel. Uno de los más importantes de México y América Latina es el del CMN “20 de Noviembre” 🏥, ya que salva vidas todos los días. 🙌 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️ Aquí, médicos y… pic.twitter.com/8gTGdTqKu4 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 30, 2026

Donar sangre es 'ganar-ganar': especialista

Alejandre Cruz aseguró que, contrario a algunas creencias, el proceso de donación de sangre no representa ningún riesgo para la salud, es sencillo, seguro, rápido y se lleva a cabo bajo estrictos protocolos para garantizar el bienestar de los donadores y receptores.

“Donar sangre nos da una enorme satisfacción. (...) Ayuda a subir la autoestima, especialmente a los jóvenes. (...) Es un chequeo médico que nos obligamos a hacer. (...) Y eso vale tanto como el venir a donar. Es un ganar-ganar”, expresó.

Detalló que el proceso de donación de sangre en el CMN “20 de Noviembre” consta de cinco pasos: recepción de los predonantes, toma de signos vitales, así como de muestras, valoración de resultados y entrevista.

En la Unidad de Aféresis, una mujer compartió su experiencia como donadora de sangre y resaltó la importancia de sumarse a esta acción que puede mejorar la calidad de vida de un paciente.

“Me encuentro donando linfocitos para mi hijo que lo requiere en este momento. Invito a toda la población a ser parte de este regalo de vida para aquellas personas que lo necesitan. Nosotros podemos hacer la diferencia y podemos regalar vida. Es un procedimiento muy rápido y muy fácil”, expresó.

Por su parte, la joven Blanca Estela García compartió su experiencia al acudir al CMN “20 de Noviembre” a donar sangre para ayudar a una amiga, por lo que invitó a la población a apoyar a los pacientes que no tienen la posibilidad de recibir sangre por parte de familiares y conocidos.

“La verdad que el trato aquí, tanto de enfermeras como de doctores está súper bien, están al pendiente de ti en todo momento. (...) Muchos venimos solo cuando tenemos amigos y familiares internados, pero realmente hay muchas personas que no cuentan con la donación de su familiar. (...) Se les hace la cordial invitación de que todos vengan a donar”, comentó.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en el ISSSTE?

El Banco de Sangre del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” brinda atención de lunes a viernes, de 07:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas; así como sábados y domingos, de 07:00 a 11:00 horas. Los requisitos principales son:

Tener 18 años o más.

Acudir con al menos seis horas de ayuno.

No haber recibido vacunas contra sarampión, hepatitis o influenza en los últimos 30 días.

"En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación de todas y todos, el ISSSTE fortalece la cultura de donación voluntaria", destacó el Instituto.