Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Ciudad de México. 29 de enero (SinEmbargo).- El gobierno del estado de Texas, en Estados Unidos, declaró el jueves estado de desastre en todos sus condados ante el riesgo de propagación de gusano barrenador del ganado (GBG), científicamente conocido como New World Screwworm.

Por medio de un anuncio, el Gobernador Greg Abbott explicó que esta medida se da como respuesta al número de casos registrados en México del gusano barrenador, cuya infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax representa un riesgo para la ganadería estatal, pero aclaró que aún no se han detectado casos activos en la región.

"Aunque la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo aún no está presente en Texas ni en los Estados Unidos, su propagación hacia el norte desde México hacia la frontera sur representa una grave amenaza para la industria ganadera y la vida silvestre de Texas", sostuvo el mandatario republicano.

"No esperaré a que dicho daño alcance a nuestro ganado y vida silvestre", agregó el Gobernador. Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) enfatizó que el contexto actual sobre este tema eleva la sanidad animal al rango de seguridad agroalimentaria regional. "Resulta imperativo, según el organismo, que la gestión de esta crisis se base en evidencia científica y comunicación técnica oportuna para evitar alarmismos que dañen innecesariamente el comercio de ganado en pie", apuntó dicha instancia.

México activa Dispositivo Nacional de Emergencia

En diciembre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) formalizó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal tras publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la alerta por la presencia del gusano barrenador del ganado pasó de nivel regional a nacional en México.

La decisión implica acciones inmediatas en las ocho regiones zoosanitarias, debido al riesgo de que la plaga se expanda hacia zonas ganaderas del norte del país consideradas libres:

Restricciones estrictas a la movilización de animales susceptibles.

Inspecciones físicas minuciosas en puntos de control.

Tratamientos preventivos y baños insecticidas para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización.

Prohibición de trasladar animales con heridas o gusaneras.

De acuerdo con el Gobierno de México, el gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido durante 4 a 8 días, causando graves daños al animal.