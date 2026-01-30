Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 12:32 am

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sader detecta caso aislado de gusano barrenador en Tamaulipas, zona fronteriza con EU

El Edomex activa vigilancia por gusano barrenador; confirman primer caso en una cabra

México activa Dispositivo Nacional de Emergencia por gusano barrenador. ¿Qué implica?

El Gobernador Greg Abbott aclaró que aún no se han detectado casos activos en la región. "No esperaré a que dicho daño alcance a nuestro ganado y vida silvestre", dijo.

Ciudad de México. 29 de enero (SinEmbargo).- El gobierno del estado de Texas, en Estados Unidos, declaró el jueves estado de desastre en todos sus condados ante el riesgo de propagación de gusano barrenador del ganado (GBG), científicamente conocido como New World Screwworm.

Por medio de un anuncio, el Gobernador Greg Abbott explicó que esta medida se da como respuesta al número de casos registrados en México del gusano barrenador, cuya infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax representa un riesgo para la ganadería estatal, pero aclaró que aún no se han detectado casos activos en la región.

"Aunque la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo aún no está presente en Texas ni en los Estados Unidos, su propagación hacia el norte desde México hacia la frontera sur representa una grave amenaza para la industria ganadera y la vida silvestre de Texas", sostuvo el mandatario republicano.

"No esperaré a que dicho daño alcance a nuestro ganado y vida silvestre", agregó el Gobernador. Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) enfatizó que el contexto actual sobre este tema eleva la sanidad animal al rango de seguridad agroalimentaria regional. "Resulta imperativo, según el organismo, que la gestión de esta crisis se base en evidencia científica y comunicación técnica oportuna para evitar alarmismos que dañen innecesariamente el comercio de ganado en pie", apuntó dicha instancia.

México activa Dispositivo Nacional de Emergencia

En diciembre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) formalizó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal tras publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la alerta por la presencia del gusano barrenador del ganado pasó de nivel regional a nacional en México.

La decisión implica acciones inmediatas en las ocho regiones zoosanitarias, debido al riesgo de que la plaga se expanda hacia zonas ganaderas del norte del país consideradas libres:

  • Restricciones estrictas a la movilización de animales susceptibles.
  • Inspecciones físicas minuciosas en puntos de control.
  • Tratamientos preventivos y baños insecticidas para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización.
  • Prohibición de trasladar animales con heridas o gusaneras.

De acuerdo con el Gobierno de México, el gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas. Posteriormente, las larvas se alimentan del tejido durante 4 a 8 días, causando graves daños al animal.

Explora más en estos temas
Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

+ Sección

Galileo

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Salinas Pliego paga
3

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
4

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

5

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
6

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
7

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Oro y plata: ¿cómo invertir?
8

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
9

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
10

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Precio del centenario de oro y onza de plata
11

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Placa Mundial México 2026
12

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?
13

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

Sheinbaum
14

La semana negra de Claudia Sheinbaum

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
15

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
1

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

2

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa priviada.
3

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa privada

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
4

La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
5

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.
6

Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

Las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) firmaron este jueves un convenio de coalición para ir en alianza electoral en Coahuila.
7

Morena y PT arman coalición en Coahuila; el PVEM va sólo para elección de junio

Comité de Inversiones.
8

Clara Brugada instala Comité para promover y diversificar las inversiones en la CdMx

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
9

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
10

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Salinas Pliego paga
11

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con mil 600 efectivos adicionales.
12

La Defensa despliega 1,600 militares en Sinaloa tras ataque contra diputados de MC