La semana negra de Claudia Sheinbaum

Una semana particularmente difícil tuvo la Presidenta de México. Negra, diría yo. Los asuntos espinosos y controversiales se sucedieron como en cascada a través de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Desde la compra de camionetas blindadas de gran lujo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el dudoso dictamen de la Fiscalía General de la República sobre el accidente del tren interoceánico que pone a salvo a los constructores y supervisores del ferrocarril, una de las obras icónicas de su antecesor y guía.

En las respuestas a esos temas cruciales de las conferencias presidenciales privaron la confusión, las contradicciones, la desinformación, los ocultamientos, las mentiras. En alguna forma, me parece, hizo crisis una situación que se ha venido evidenciando en esas comparecencias, en que la mandataria se ve obligada a encarar, justificar, disuadir, o negar todo tipo de asuntos, muchos de los cuales no son de su estricta incumbencia. Esto es evidencia de la concentración de la información en la Presidencia de la República, estructurada y heredada por el Gobierno de Andrés Manuel.

Vean si no ha sido un verdadero alud de retos los que desbordaron el salón Tesorería y que no sólo agobiaron sino hicieron verse francamente mal a Claudia Sheinbaum Pardo en esta desafortunada semana:

--La mencionada compra en plena austeridad republicana de camionetas blindadas en la Suprema Corte, con valor de 2.5 millones de pesos cada una, que ella primero justificó y que luego la propia SCJN la dejó colgada de la brocha al echar para atrás la adquisición de los vehículos.

--El dictamen de la FGR sobre el Tren Interoceánico, que culpa al conductor por exceso de velocidad, evadiendo fallas estructurales para evidentemente encubrir a constructores y proveedores… incluido por supuesto el “supervisor voluntario” Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby, y a sus amigos contratistas.

--La masacre en un campo de fútbol de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas por un grupo armado que irrumpió en pleno partido y abrió fuego de manera indiscriminada contra jugadores y espectadores.

--La misteriosa detención del capo canadiense Ryan Wedding, que el FBI se atribuyó mediante una operación “de alto riesgo” en nuestro país, lo que contrastó con la versión mexicana avalada por Claudia de que el presunto traficante “se entregó” en la Embajada de EU en la Ciudad de México, lo que ella misma “probó” a través de una fotografía… que según el diario The Wall Street Journal (WSJ), tras un análisis técnico, resultó que era una creación de Inteligencia Artificial.

--El secuestro de 10 ingenieros en zona minera de Concordia, Sinaloa, del que nada se informó en seis días y que la mandataria de plano minimizó.

--La cancelación de una entrega de petróleo a Cuba, en medio de las presiones de Donald Trump contra el gobierno de la isla, que la Presidente atribuyó a “una decisión de Pemex” y no a una política de Estado.

--El sainete al interior de la alianza de la autollamada 4T, cuando los partidos cómplices de Morena, el PT y el Verde, amenazaron romper como una manera de impedir medidas que los afectarían en el pospuesto proyecto de Reforma Electoral y que obligó a Claudia a meterse duro para exigir unidad a su movimiento.

--El atentado contra dos diputados locales en Culiacán, María del Rosario Valdez Páez y Serapio Vargas Ramírez, éste dirigente estatal de su partido, baleados al salir de una sesión del Congreso del estado.

--La destitución fulminante del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, la negativa de éste a dejar el cargo, las protestas de los estudiantes e investigadores y la imposición de Lourdes Morales Canales como nueva directora, nombramiento que CSP justificó y apoyó. Dijo que el CIDE debe estar orientado a necesidades nacionales y no a elites académicas o intereses particulares.

Esta acumulación de frentes abiertos reveló una metamorfosis preocupante en la Presidenta. La seguridad que intentó proyectar al inicio de su mandato parece haberse resquebrajado. A Claudia Sheinbaum se le vio incómoda, por momentos rebasada, con una gesticulación que delataba una molestia apenas contenida tras una sonrisa forzada. Fue revelador su lenguaje corporal cuando el nombre de Gonzalo López Beltrán, surgió en el contexto del Tren Interoceánico; ahí, la mandataria abandonó el tono pausado para adoptar una postura defensiva y rígida, perdiendo la precisión técnica que suele ser su refugio.

Es evidente que el formato heredado de la mañanera le está pasando factura. A diferencia de su antecesor, Sheinbaum se enreda en los datos ante el cuestionamiento punzante. El nerviosismo se tradujo en respuestas circulares y silencios sepulcrales, como ocurrió tras el desmentido de la Corte. En el caso del CIDE, su actitud fue de hostilidad contenida; ya no es la científica que dialoga, sino la política que impone, descalificando a la comunidad académica como defensora de privilegios.

La desinformación también hizo mella. Defender una fotografía señalada por el WSJ como creación de Inteligencia Artificial la colocó en un terreno peligroso, donde prefirió el refugio del discurso de soberanía sobre el rigor técnico. Incluso ante tragedias como las de Guanajuato o Sinaloa, su respuesta fue la de quien intenta minimizar hechos para no manchar la estadística. Pienso que esa frialdad es producto del agobio de una centralización absoluta: al querer ser la única voz del país, termina siendo la receptora de todos los golpes.

La concentración informativa es hoy su principal debilidad. Al no permitir que sus subordinados asuman su responsabilidad, Claudia se expone a ser exhibida diariamente en sus contradicciones. Esta semana negra demostró que el autoritarismo informativo tiene un límite: la realidad misma, que de manera terca le ha estallado en la cara en plena conferencia matutina. Menos mal que los apapachos y las lisonjas del Presidente Trump este jueves, después de su conversación telefónica, debieron ser un bálsamo para ella. Válgame

DE LA LIBRE-TA

SOBRE ADVERTENCIA. Cinco años después de que --como lo comentamos en este espacio--, expertos en la materia lo advirtieron, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) confirmó que el rediseño del espacio aéreo que se implementó por un capricho de AMLO para la operación de los tres aeropuertos internacionales, el de la Ciudad de México (AICM), el Felipe Ángeles (AIFA) y el de Toluca (AIT), “duplicó los puntos de conflicto y pueden ocurrir accidentes”. ¿Y ora quién va a responder?

