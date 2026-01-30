CCH Sur regresa a clases el 3 de febrero tras el asesinato de un estudiante en 2025

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 2:04 am

CCH Sur contará con nuevas medidas de seguridad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

UNAM y CCH Sur acuerdan reforzar seguridad: habrá botones de emergencia, cámaras...

VIDEO ¬ FGJ-CdMx concreta aprehensión de Lex Ashton por homicidio y lesiones dolosas

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

El Colegio de Ciencia y Humanidades informó que contará con controles de acceso, un mayor número de botones de emergencia, luminarias y cámaras, así como brigadas universitarias.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).-  El Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH) plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció el jueves que sus instalaciones volverán a contar con clases presenciales a partir del 3 de febrero, luego del asesinato de un estudiante cometido por uno de sus compañeros, el pasado 22 de septiembre.

Por medio de un comunicado, la institución escolar informó que esta medida coincide con el inicio del semestre 2026-2, para lo cual se contará con nuevas medidas de seguridad, entre ellas, controles de acceso mediante torniquetes que se activan biométricamente, un mayor número de botones de emergencia, luminarias y cámaras, así como brigadas universitarias que han recibido capacitación en este sentido.

"Comenzaremos una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad. Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sencillo, sin embargo, el cambio comienza con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, pues son una pieza fundamental para crecer, avanzar y transformar juntos nuestra realidad", comunicó CCH Sur.

En noviembre de 2025, el plantel invitó a su comunidad estudiantil a participar en recorridos informativos dentro de sus instalaciones para conocer los trabajos en materia de seguridad y mejoras en infraestructura, además de anunciar un regreso gradual a clases presenciales.

Estudiante de CCH Sur asesina a un compañero

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton, un estudiante de 19 años del CCH Sur, atacó con un arma blanca a Jesús Israel, otro alumno de 16 años, y a un trabajador del plantel. El menor de edad falleció debido a las lesiones, mientras que el empleado sólo resultó herido.

Lex Ashton pertenecía a un grupo de Facebook en el que hombres que se identifican como “incels”, término machista que significa célibes involuntarios, mantienen una conversación misógina en la que atacan a las mujeres, a quienes llaman despectivamente “foids”, por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, y a quienes se refieren como “chads”.

"Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, escribió Lex Ashton hora atrás.

Tras no poder huir con éxito, el atacante se dirigió a uno de los edificios de tres pisos del plantel y se lanzó desde el último nivel. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia policial a un hospital para recibir atención médica, ya que sufrió fracturas en ambas piernas. En octubre de 2025, Lex Ashton obtuvo de un Juez de control la medida de prisión preventiva justifica, razón por la que se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

+ Sección

Galileo

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Hoy No Circula
2

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
3

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
4

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Salinas Pliego paga
5

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

Oro y plata: ¿cómo invertir?
6

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

7

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
8

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
9

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Placa Mundial México 2026
10

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
11

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

El discurso de Milei sobre ser “liberal libertario” es una doble negación de lo que es: un gobierno que ha hecho del complejo personal una política oficial.
12

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Precio del centenario de oro y onza de plata
13

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
14

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

Sheinbaum
15

La semana negra de Claudia Sheinbaum

Destacadas

Ver sección
Destacadas
CCH Sur contará con nuevas medidas de seguridad.
1

CCH Sur regresa a clases el 3 de febrero tras el asesinato de un estudiante en 2025

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
2

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

3

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa priviada.
4

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa privada

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
5

La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
6

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.
7

Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

Las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) firmaron este jueves un convenio de coalición para ir en alianza electoral en Coahuila.
8

Morena y PT arman coalición en Coahuila; el PVEM va sólo para elección de junio

Comité de Inversiones.
9

Clara Brugada instala Comité para promover y diversificar las inversiones en la CdMx

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
10

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
11

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Salinas Pliego paga
12

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos