CCH Sur regresa a clases el 3 de febrero tras el asesinato de un estudiante en 2025

El Colegio de Ciencia y Humanidades informó que contará con controles de acceso, un mayor número de botones de emergencia, luminarias y cámaras, así como brigadas universitarias.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH) plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció el jueves que sus instalaciones volverán a contar con clases presenciales a partir del 3 de febrero, luego del asesinato de un estudiante cometido por uno de sus compañeros, el pasado 22 de septiembre.

Por medio de un comunicado, la institución escolar informó que esta medida coincide con el inicio del semestre 2026-2, para lo cual se contará con nuevas medidas de seguridad, entre ellas, controles de acceso mediante torniquetes que se activan biométricamente, un mayor número de botones de emergencia, luminarias y cámaras, así como brigadas universitarias que han recibido capacitación en este sentido.

"Comenzaremos una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad. Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sencillo, sin embargo, el cambio comienza con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, pues son una pieza fundamental para crecer, avanzar y transformar juntos nuestra realidad", comunicó CCH Sur.

En noviembre de 2025, el plantel invitó a su comunidad estudiantil a participar en recorridos informativos dentro de sus instalaciones para conocer los trabajos en materia de seguridad y mejoras en infraestructura, además de anunciar un regreso gradual a clases presenciales.

Estudiante de CCH Sur asesina a un compañero

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton, un estudiante de 19 años del CCH Sur, atacó con un arma blanca a Jesús Israel, otro alumno de 16 años, y a un trabajador del plantel. El menor de edad falleció debido a las lesiones, mientras que el empleado sólo resultó herido.

Lex Ashton pertenecía a un grupo de Facebook en el que hombres que se identifican como “incels”, término machista que significa célibes involuntarios, mantienen una conversación misógina en la que atacan a las mujeres, a quienes llaman despectivamente “foids”, por prestar atención a hombres populares y con ciertas características físicas, y a quienes se refieren como “chads”.

"Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no. Yo ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, escribió Lex Ashton hora atrás.

Tras no poder huir con éxito, el atacante se dirigió a uno de los edificios de tres pisos del plantel y se lanzó desde el último nivel. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia policial a un hospital para recibir atención médica, ya que sufrió fracturas en ambas piernas. En octubre de 2025, Lex Ashton obtuvo de un Juez de control la medida de prisión preventiva justifica, razón por la que se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente por los delitos de homicidio calificado y lesiones.