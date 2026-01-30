Trump amenaza a Reino Unido sobre relaciones con China; "es muy peligroso para ellos"

El Presidente de Estados Unidos aprovechó para advertir a Canadá sobre un escenario peor en caso de establecer relaciones con el gigante asiático. "A Canadá le va muy mal", dijo.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves al gobierno del Reino Unido diciendo que "es muy peligroso" hacer negocios con China, luego de la reunión entre el Primer Ministro británico, Keir Starmer, y el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quienes abordaron la necesidad de construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre Londres y Pekín.

"Es muy peligroso para ellos hacerlo", aseguró Trump ante la prensa, además de aprovechar para amenazar a Canadá sobre un riesgo aún mayor en caso de establecer relaciones con China. "Es aún más peligroso para Canadá hacer negocios [...] a Canadá no le va bien, le va muy mal [...] no se puede considerar a China como la solución".

"Conozco muy bien a China. Se que el Presidente Xi es amigo mío. Lo conozco muy bien. Pero eso es un gran obstáculo que superar cuando se trata de Canadá [...] lo primero que harán [las autoridades chinas] es decir que ya no se puede jugar al hockey sobre hielo", agregó el inquilino de la Casa Blanca.

Growth at home is directly linked to our engagement with the world’s biggest powers. Today I met with President Xi in Beijing. We affirmed our shared commitment to building a long-term and strategic partnership that will benefit both our countries, while maintaining frank and… pic.twitter.com/VBubyC1oZi — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 29, 2026

El viaje de Starmer a China representó la primera visita a este país de un Primer Ministro británico desde 2018. En ese marco, Xi habló de la necesidad de estrechar los lazos con una "visión a largo plazo", en el contexto de lo que calificó como una situación internacional "compleja".

Starmer llama a estrechar relaciones entre el Reino Unido y China

El mismo jueves, Keir Starmer se reunió en Pekín con Xi Jinping, con quien destacó la necesidad de estrechar relaciones entre ambos países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas mundiales. "Es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo", le dijo el Primer Ministro británico a Xi.

"China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países", declaró por su parte el Presidente chino.

La reunión se dio luego de que el pasado 20 de enero las autoridades británicas aprobaron la construcción de una "megaembajada" china cerca de la emblemática Torre de Londres. Un día después, el Primer Ministro del Reino Unido declaró que no cederá ante las aspiraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia ni ante sus aranceles económicos que fueron cancelados.

"He dejado clara mi postura sobre nuestros principios y valores. El primero de ellos es que el futuro de Groenlandia es sólo del pueblo de Groenlandia y del reino de Dinamarca. El segundo es que las amenazas de aranceles para presionar a los aliados son totalmente erróneas", sostuvo en el Parlamento.