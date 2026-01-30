El PIB de México promedia 0.7% en 2025. Es más de lo que los especialistas calculaban

Aunque el 2025 estuvo marcado por las amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump, la economía mexicana logró superar los pronóstico de recesión y crecer por encima de lo esperado.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.8 por ciento en el cuarto trimestre luego de haber sufrido una contracción del 0.3 por ciento en el semestre inmediato anterior, con lo que promedió 0.7 por ciento en 2025. Es más de lo que los especialistas calculaban. Algunos hablaban de 0.6 para el término final del año, pero los datos desestacionalizados preliminares del Inegi hablan de una recuperación en el último tramo.

A principios de 2025 se hablaba de una recesión. Donald Trump llegaba amenazante y México estaba justo en una transición entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La información oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este viernes dice que esa amenaza no se cumplió.

En 2025, en cambio, México encendió todos los motores exportadores. Mandamos al extranjero 664 mil 800 millones de dólares, 7.6 por ciento más respecto a 2024, cifras nunca antes vistas en el país. Con todo y que el mundo está sufriendo las amenazas arancelarias de Trump.