Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

La familia comunicó que el realizador, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica, será velado de manera privada.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El productor Pedro Torres, exesposo de Lucia Méndez y conocido por el exitoso reality show Big Brother México, que se transmitió por Televisa, falleció este viernes a los 72 años.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla, comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, anunció la familia de Torres por medio de su cuenta de Instagram.

La familia comunicó que el realizador, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica, será velado de manera privada.

Pedro Torres nació en Saltillo, Coahuila, en 1953. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y continúo su formación en la London International Film School. Su carrera profesional inició en 1975 como camarógrafo en los estudios Churubusco y luego saltó a la producción.