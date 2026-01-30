Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Las monedas de oro y plata terminaron la semana, así como el mes, con fuertes incrementos: El centenario rompió el techo de los 120 mil pesos y la onza se acerca poco a poco a los 2 mil 500 pesos.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Los centenarios de oro y las onzas de plata cierran la semana con alzas importantes en su cotización entre los vendedores autorizados del Banco de México (Banxico).

Desde el inicio de la semana y a lo largo de la misma estas piezas no ha dejado de subir en su cotización oficial.

Las monedas de oro suma un alza de más de cinco puntos porcentuales desde el miércoles pasado y ya se vende por encima de los 120 mil pesos.

Mientras que las monedas de plata sufrieron un aumento del 8 por ciento y se acerca poco a poco a los 2 mil 500 pesos por pieza.

Aquí está uno a uno el precio oficial de los centenarios de oro y las onzas de plata este viernes 30 de enero de 2026:

Cuál es el precio de los centenarios de oro y onzas de plata hoy

Banorte:

Centenario de oro:

104 mil 850 pesos en compra.

122 mil pesos en venta.

En Banorte, las piezas de oro registraron un alza de 5 mil 337 pesos en compra y 5 mil 387 pesos en compra en los últimos tres días.

Onza de plata:

Mil 868 pesos en compra.

Dos mil 383 pesos en venta.

Mientras que las monedas de plata subieron apenas 72 pesos en compra y 83.25 pesos en venta, en comparación con su cotización del viernes.

BBVA:

Centenario de oro:

105 mil pesos en compra.

119 mil 100 pesos en venta.

En esta institución bancaria, las piezas de oro subieron 3 mil 750 pesos en compra y 4 mil 50 pesos en compra, desde la mitad de la semana.

Onza de plata:

Mil 785 pesos en compra.

Dos 180 pesos en venta.

En tanto, las onzas de plata aumentaron 40 mil pesos en compra y 45 mil pesos en venta.

Banamex:

Centenario de oro:

96 mil pesos en compra.

109 mil pesos en venta.

En Banamex el centenario bajó su precio 3 mil 500 pesos tanto en compra como en venda desde el miércoles pasado.

Banco Azteca:

Onza de plata:

Dos mil 72.00 pesos en compra.

Dos mil 172.00 pesos en venta.

En este banco las piezas de plata aumentaron 151 pesos tanto en compra como en venta, en comparación con la cotización de la mitad de la semana.

Banregio:

Centenario de oro:

113 mil 691 pesos en venta.

Onza de plata:

Mil 868 pesos en venta.

En Banregio también disminuyó el precio de los metales preciosos, 3 mil 782 pesos en el oro, mientras que las monedas de plata bajaron 399 pesos.

¿Dónde se vende el centenario de oro y la onza de plata más barato?

Este viernes, Banamex se posiciona como el banco con los precios más bajos para el centenario de oro tanto en compra y venta.

En contraste, Banorte registra los precios más altos de venta para el centenario, mientras que BBVA en compra.

En cuanto a la onza de plata, los precios más bajos se encuentran en BBVA para compra y en Banregio para venta.

Por otro lado, Banco Azteca exhibe los precios de compra más altos, mientras que Banorte ofrece la venta más alta.

¿Cuáles con los vendedores autorizados de centenarios de oro y plata?

Banxico cuenta con una lista de vendedores autorizados de los centenarios de oro y las onzas de plata en el país, esta se encuentra conformada principalmente por sucursales bancarias, pero también por casas de cambio. La lista es la siguiente:

Banorte

Banregio

BBVA

Casa de Moneda

Mide

Soluciones Ecológicas en Metales

Monedas Briggs

El centenario de oro y la onza de plata no son las únicas piezas de estos metales preciosos que puedes comprar. En Banxico hay una larga lista de colecciones que puedes consultar y adquirir a través de su página oficial y sucursales.