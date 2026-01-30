VIDEO ¬ Tráiler choca y se incendia en la carretera México-Toluca; desata caos vial

El siniestro ocurrió poco antes de llegar a la caseta de cobro, donde un tractocamión colisionó con una valla.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Un accidente se registró en la autopista México-Toluca la mañana de este viernes, luego de que un tráiler se incendiara tras chocar con un muro de contención a la altura de la zona de Cuajimalpa, con dirección hacia la Ciudad de México, lo que desató caos vial.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México pidió evitar la zona y optar por vías alternas. Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.
"México-Toluca":
Por un tráiler que se incendió tras chocar en esa carretera pic.twitter.com/ooML4Nzvku
¿Cuáles son las vías alternas tras el accidente en la autopista México-Toluca?
Si buscas evitar el colapso vial en la autopista México-Toluca hoy 30 de enero, aquí tienes las mejores alternativas:
- Autopista La Marquesa-Lerma: Es la opción más rápida para saltar el tráfico de la carretera federal, aunque implica el pago de peaje.
- Vía Naucalpan-Toluca: Ideal si te diriges hacia el norte de la CDMX (Naucalpan, Satélite o Huixquilucan), conectando directamente con la zona de Santa Fe.
- Ocoyoacac Centro: Para vehículos ligeros, atravesar el centro de Ocoyoacac permite reincorporarse más adelante, evitando puntos de bloqueo críticos en la zona de curvas.