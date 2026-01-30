VIDEO ¬ Tráiler choca y se incendia en la carretera México-Toluca; desata caos vial

El siniestro ocurrió poco antes de llegar a la caseta de cobro, donde un tractocamión colisionó con una valla.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Un accidente se registró en la autopista México-Toluca la mañana de este viernes, luego de que un tráiler se incendiara tras chocar con un muro de contención a la altura de la zona de Cuajimalpa, con dirección hacia la Ciudad de México, lo que desató caos vial.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México pidió evitar la zona y optar por vías alternas. Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

"México-Toluca":

Por un tráiler que se incendió tras chocar en esa carretera pic.twitter.com/ooML4Nzvku — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 30, 2026

¿Cuáles son las vías alternas tras el accidente en la autopista México-Toluca?

Si buscas evitar el colapso vial en la autopista México-Toluca hoy 30 de enero, aquí tienes las mejores alternativas: