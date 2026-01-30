Luigi Mangione libra la pena de muerte; Jueza desestima cargo federal de asesinato

La juzgadora argumentó que a causa era defectuosa, pero mantuvo los procesos de acoso que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, luego de que este viernes una Jueza federal desestimará el cargo federal de asesinato.
Federal judge dismisses murder charge against Luigi Mangione, removing death penalty from the ta🅱️le
UnitedHealthcare CEO Brian Thompson case proceeds on stalking charges only
Maximum sentence now life in prison without parole
Trial set for October with jury selection in Sep pic.twitter.com/VUZnW3olXF
