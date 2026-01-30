VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

Activistas se han organizado para ir a los lugares donde pernoctan agentes migratorios y manifestarse contra su presencia, al tiempo que boicotean las cadenas que los alojan.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Los hoteles se han convertido en la primera línea de batalla entre los agentes migratorios del Gobierno de Donald Trump y activistas que buscan presionar a los dueños y administradores de estos establecimientos para que se nieguen a alojarlos. La estrategia incluye protestas ruidosas, boicots y reservaciones masivas de habitaciones que luego son canceladas en el último minuto.

Bajo el nombre “No Sleep for ICE”, esta ofensiva comenzó en Los Ángeles, California, en junio pasado y desde entonces se ha extendido por todo Estados Unidos, de Minneapolis a Maine. Cada noche, multitudes se congregan frente a hoteles para tocar silbatos, golpear cacerolas y tambores, con el objetivo de impedir el descanso de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se hospedan ahí.

En Nueva York, por ejemplo, un grupo de activistas ocupó el vestíbulo de un Hilton Garden Inn. Decenas fueron arrestados la noche del martes tras ingresar al hotel ubicado en TriBeCa, donde se alojaban agentes federales de inmigración, reportó The New York Times.

Anti-ICE protesters have occupied the Hilton Hotel in Tribeca in protest of it hosing ICE agents. pic.twitter.com/k5GZkoAJHO — Dean_Moses (@Dean_Moses) January 27, 2026

Muchos de los manifestantes portaban camisetas con la leyenda “HILTON HOUSES ICE” (“Hilton hospeda al ICE”). Una vez que el modesto vestíbulo alcanzó su capacidad máxima, varios se reagruparon frente a la entrada del hotel. Entre cánticos y silbatos, el mensaje era inequívoco: los agentes de inmigración no son bienvenidos, reseña The American Prospect.

El domingo anterior se registró una protesta similar en Minneapolis, donde agentes del ICE asesinaron a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, hechos que detonaron una fuerte indignación entre residentes molestos por la represión y los métodos empleados. La manifestación comenzó de forma pacífica y ruidosa frente a un hotel Home2Suites de Hilton, pero escaló después de que algunos participantes vandalizaron el inmueble y agentes federales respondieron con gas lacrimógeno.

Protestors forced their way into a hotel in Minneapolis where ICE personnel were staying. Follow: @AFpost pic.twitter.com/VeFxEsxXfF — AF Post (@AFpost) January 10, 2026

Hilton hospeda al ICE

Pese a las protestas, Hilton ha reafirmado su decisión de seguir alojando a agentes del ICE. The American Prospect documenta que a principios de este mes Hilton y un hotel de Minnesota se disculparon por haberse negado a atender a agentes migratorios, una decisión tomada por operadores locales por iniciativa propia.

Hilton emitió un comunicado al día siguiente en el que aseguró estar “tomando medidas inmediatas para eliminar este hotel de nuestros sistemas”. Además, la compañía despidió a un empleado del Hilton Anatole, en Dallas, Texas, que se negó a retirar un video en redes sociales alertando sobre la presencia de agentes de inmigración en el hotel.

Las protestas han impactado especialmente a hoteles económicos afiliados a cadenas como Hilton y Marriott, afectando a propietarios individuales que suelen ser franquiciatarios y, en muchos casos, inmigrantes, refiere The New York Times.

Grupos como Sunrise Movement, una organización activista liderada por jóvenes, buscan “obligar a los hoteles a entender que tienen más que perder que ganar al apoyar al ICE”, dijo al Times Aru Shiney-Ajay, de 27 años, su director ejecutivo.

La organización alienta a las personas a reservar habitaciones y cancelarlas a última hora en varios hoteles del área de Minneapolis donde, según activistas, se hospedan agentes del ICE. “Nuestra pregunta era: ‘¿Cómo organizamos a la gente común para que se infiltre en el funcionamiento del autoritarismo y podamos realmente detenerlo?’”, cuestionó Shiney-Ajay.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó al Times que los agentes de inmigración enfrentan “una campaña coordinada de violencia”, que incluye vandalismo a hoteles y “ataques por parte de alborotadores”.

Con cacerolas y sartenes

A mediados de diciembre, miembros de la comunidad de las Ciudades Gemelas se manifestaron frente a un Homewood Suites de Hilton en Edina, un suburbio de Minneapolis. Durante tres horas, en una gélida noche de jueves, los manifestantes golpearon ollas y sartenes, hicieron sonar matracas, gritaron con altavoces y tocaron bocinas de automóviles frente al hotel.

“Decidimos centrarnos en las empresas porque colaborar con el ICE es algo que estos hoteles están haciendo. Están ganando dinero gracias al ICE”, explicó Megan Newcomb, organizadora de Sunrise Movement Twin Cities.

Protestors showed up to Homewood Suites - Hilton, in Edina, Minnesota to prevent ICE agents from sleeping peacefully. Direct actions like this across the United States show that Trump's deportation plan is not only failing, but that the people resist it at every level. pic.twitter.com/aEsTIqjusM — MintPress News (@MintPressNews) December 15, 2025

“Las familias inmigrantes tampoco duermen bien ahora mismo”, declaró Newcomb, de 33 años, a TIME. “Si quienes se alojan en estos hoteles experimentan la ira y la frustración de nuestra comunidad, tal vez puedan empatizar y apoyar a las comunidades afectadas”.

Desde entonces se han realizado más protestas ruidosas contra hoteles Hilton en las Ciudades Gemelas, incluida una el 25 de enero, cuando decenas de manifestantes se enfrentaron con agentes federales. De acuerdo con reportes de prensa, algunos rompieron ventanas y lanzaron botellas, lo que derivó en el uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

El origen de “No Sleep for ICE”

Las manifestaciones de “No Sleep for ICE” comenzaron a principios de junio en Los Ángeles, cuando activistas protestaron frente a hoteles como el Cambria en Burbank, el DoubleTree en Montebello y otros en Pasadena, Whittier, Glendale, Arcadia, Downey, Long Beach y Hacienda Heights. Las protestas solían iniciar entre las 9 y 10 de la noche y prolongarse hasta la madrugada, refiere TIME.

Sophia Aguilar, una latina de 24 años del noreste de Los Ángeles, participa en estas protestas desde la llegada de agentes del ICE a la ciudad. “No podía quedarme de brazos cruzados”, contó a TIME. “Cuando llegaron en junio, mi novio y yo protestamos durante un mes entero en distintos puntos del condado”.

1:03 AM Hilton gardens in Pomona CA where ICE is said to be sleeping pic.twitter.com/9pQ8bC8Oyz — Jessica Palmadessa (@JessPalmadessa) June 19, 2025

Aguilar relató su experiencia liderando cánticos durante la protesta del 16 de junio de 2025 frente al Westin Pasadena. “Éramos unas 50 personas. Aunque no inicié la protesta, encabezaba a la multitud porque tenía el megáfono más potente”, explicó. “Estar justo afuera, donde los agentes podían oírnos, hizo que la experiencia fuera especialmente significativa”.

Para Aguilar, estas protestas buscan solidaridad y visibilidad para las comunidades inmigrantes. “Son una forma de decirle a nuestra gente que no está sola”, afirmó. “Los inmigrantes no son delincuentes; son madres, padres, hijos e hijas trabajadores que persiguen sueños y esperanzas, como todos los demás”.