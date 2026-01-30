El arresto del periodista Don Lemon alerta a medios de EU sobre los límites de Trump

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 12:33 pm

La Fiscal General de EU, Pam Bondi, informó que el periodista Don Lemon fue arrestado tras un "ataque coordinado" contra una iglesia de Minnesota.

Trump llama "agitador" e "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Comunidades convocan huelga nacional contra ICE; Pascal, DeGeneres y más la respaldan

El abogado del detenido denunció que esta acción judicial es un intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta la administración del Presidente Donald Trump. 

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Fiscal General de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, informó este viernes que el periodista Don Lemon y otras tres personas fueron arrestadas acusadas de estar implicadas en un "ataque coordinado" contra una iglesia durante las protestas en Minnesota, en un episodio que ha conmocionado a la prensa estadounidense por la falta de garantías hacia la libertad de expresión.

"Bajo mi dirección, temprano esta mañana, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota", señaló la funcionaria federal en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con las autoridades, Lemon habría participado de un supuesto "ataque" el pasado 18 de enero dentro del templo religioso en el que un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejerce de pastor.

Trump va contra periodistas y no contra el ICE: abogado

El abogado de Lemon, Abe Lowell, informó que su cliente fue detenido en Los Ángeles durante la noche de ayer y añadió que se encontraba cubriendo profesionalmente la protesta en la iglesia referida.

"Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo constitucionalmente protegido en Minneapolis no era diferente de lo que siempre ha hecho", agregó en un comunicado.

Lowell reprochó al gobierno de Donald Trump que en lugar de investigar a los agentes de ICE que "asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota" esté "dedicando tiempo, atención y recursos" en arrestar a Lemon.

El pasado domingo 18 de enero manifestantes se reunieron para protestar por la aparente conexión del pastor de la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota. Los protestantes interrumpieron la misa que se llevaba a cabo para denunciar al padre por sus posturas en contra de las comunidades migrantes.

En este hecho también fue detenida la abogada afroamericana, Nekima Levy Armstrong, a la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alteró su fotografía mediante inteligencia artificial en un intento de humillarla.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

