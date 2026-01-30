Salinas Pliego debe todavía cerca de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

El dueño de Grupo Salinas ha evadido pagar sus impuestos por más de una década y aún no salda todos los adeudos que sus empresas tienen en México y en Estados Unidos.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– La deuda millonaria que las empresas de Ricardo Salinas Pliego comenzaron a pagar —con descuentos y en abonos— representa sólo una parte de los 74 mil millones de pesos que el Gobierno de México contabilizó el año pasado. Es decir, contrario a lo que ha sostenido el empresario, sus compañías aún no están al corriente con el fisco.

Grupo Salinas, conglomerado que agrupa a empresas como TV Azteca y Banco Azteca, realizó el pasado 29 de enero un primer pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, todavía le restan 18 pagos mensuales de mil 207 millones 349 mil pesos cada uno, que en conjunto suman 21 mil 732 millones 267 mil 121 pesos.

A ello se agregan al menos 23 mil millones de pesos en créditos fiscales que permanecen en otras instancias judiciales, de acuerdo con información del Gobierno federal difundida en junio pasado. En total, el adeudo pendiente con el SAT asciende, como mínimo, a 44 mil millones de pesos, sin contar la deuda con acreedores en Estados Unidos, que en octubre pasado ascendía a un estimado de 10 mil 136 millones 22 mil pesos.

Pese a ello, Grupo Salinas ha insistido en que, con el primer pago realizado esta semana, “ya no debemos nada al Gobierno”. Lo cierto es que aún persisten litigios en curso. Ricardo Salinas habló incluso de iniciar una nueva etapa, en la misma semana en que reiteró, en entrevista con el Financial Times, su intención de buscar la Presidencia de México. “Si no hay alternativa para mí, lo haré”, dijo al ser cuestionado sobre una eventual candidatura en 2030.

En noviembre de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó distintas solicitudes de amparo que Grupo Salinas litigaba desde 2008 para no pagar 51 mil millones de pesos de siete créditos fiscales.

La Corte tomó esta decisión cinco meses después de que el Gobierno federal cifró en 74 mil millones distribuidos en 32 asuntos litigados el adeudo fiscal de Grupo Salinas. De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda en junio de 2025, la cifra incluía tres casos en la SCJN por aproximadamente 26 mil millones de pesos, cinco en Tribunales Colegiados por 20 mil millones, 11 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por ocho mil millones y otros 13 casos por 20 mil millones de pesos en otras instancias.

De acuerdo con el Boletín Jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), hasta septiembre de 2025 el tribunal tenía registrados al menos seis expedientes por casos relacionados con empresas de Grupo Salinas.

En uno de ellos, Total Play Telecomunicaciones –en el expediente 17443/24-17-02-3– se opuso a una resolución de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del 24 de mayo de 2024 que le impuso tres multas por un total de cuatro millones 691 mil pesos. La empresa de Salinas Pliego ganó un amparo, por lo que el TFJA tendrá que analizar de nueva cuenta los argumentos.

En otro de esos casos abiertos contra Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. la información actualizada hasta septiembre pasado mostró que el TFJA le concedió una suspensión provisional. Para esta empresa, la SCJN resolvió en noviembre que debe pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales.

A las deudas en México se suma que las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner denunciaron a TV Azteca por una deuda de bonos emitida en 2017 por 400 millones de dólares que, por falta de pago desde 2021, ascendía a más de 580 millones de dólares en octubre de 2025.

El dueño de TV Azteca y Banco Azteca calificó como el comienzo de “una nueva etapa” el primer pago de más de 10 mil 400 millones de pesos de su deuda con el SAT. Grupo Salinas celebró que con este pago y los posteriores ya no debe nada al Gobierno, pero todavía quedan pendientes litigios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró el 30 de enero el pago de Salinas Pliego al asegurar que no defenderán más privilegios.

"Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios, durante muchos años se -a partir de negociaciones, de acuerdos- no se pagaba impuestos. Cuando llegó el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos y, a partir de ahí, decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Qué bueno que se hizo, de verdad, como dijimos, este no era un tema de política de ningún tipo sino de la deuda fiscal y que bueno que tomaron la decisión de pagar", dijo en su conferencia matutina.

Ricardo Salinas habló de iniciar una nueva etapa la misma semana que, en entrevista con el Financial Times reiteró sus intenciones de buscar la Presidencia de México.

"Si no hay alternativa para mí, lo haré", respondió al ser cuestionado sobre si competirá por el cargo en 2030.

Salinas Pliego, quien presentó desde septiembre del año pasado ante sus empleados el Movimiento Anticorrupción y Anticrimen (MAAC) para oponerse al gobierno con posturas conservadoras, agregó al medio británico: "Pero no es mi intención principal. Mi principal intención es trazar una línea política como alternativa clara al régimen actual".

Los casos pendientes

El pago millonario llega luego de años de retraso a través de litigios. La Secretaría de Hacienda explicó desde junio de 2025 que Grupo Salinas incurrió en prácticas dilatorias que consisten en interponer recursos judiciales, uno tras otro, ante todos los tribunales y autoridades posibles para evitar el pago de impuestos.

La dependencia puso como ejemplo adeudos de 2008, 2010 y 2013 que Grupo Salinas se negó a pagar, acumulando así 16, 14 y 11 años de incumplimiento respectivamente.

También detalló que uno de los litigios inició con la revisión del SAT en 2013 del año fiscal 2009, pero llegó a la etapa de Amparo en Tribunales entre 2021 y 2023. El retraso de años en los litigios, agregó la Secretaría de Hacienda, ha atentado contra “la Constitución, la justicia y el bienestar del pueblo de México”.

El 29 de enero, el mismo día que el SAT confirmó que la Tesorería de la Federación ya recibió el primer pago de 10 mil 400 millones de pesos de parte de Grupo Salinas, la Ministra de la SCJN Lenia Batres Guadarrama informó que Total Play Telecomunicaciones, otra de las empresas del conglomerado, se desistió de un amparo directo en revisión que la Corte analizaba. Con ese caso, Salinas Pliego pretendía evitar el pago de otros 645 millones de pesos por un crédito fiscal.

📌 Comunicado 14/2026 El pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas es un triunfo histórico del Estado de derecho. Independientemente de su capacidad económica, las y los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. ⚖️ Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de… pic.twitter.com/r5mZWgbzMI — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 30, 2026

En el caso de la denuncia presentada por las administradoras de fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner contra TV Azteca, la empresa había conseguido del Juez federal Miguel Ángel Robles Villegas medidas cautelares donde se reconocía que la pandemia de COVID-19 constituía un caso de "fuerza mayor" para suspender los pagos.

Ante esta situación, las administradoras de fondos de inversión iniciaron en junio de 2023 un arbitraje internacional contra el Estado mexicano bajo el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el que buscaron una indemnización de 220 millones de dólares y acusaron "la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses".

En octubre de 2025 el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México resolvió revocar las medidas cautelares dictadas por el Juez Robles Villegas al considerarlas "excesivas e imprecisas" y sin fundamentación jurídica. El fallo estableció que la pandemia no exime a TV Azteca de pagar sus deudas.

Desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Salinas Pliego se ha descrito como un perseguido del Gobierno. A mediados de este mes incluso se entrevistó en Washington, Estados Unidos, con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció al Estado mexicano debido a “un acoso sistemático por parte del Gobierno: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.

Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no se trata de una persecución política, sino de un requerimiento del SAT.