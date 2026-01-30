El Metro y el Metrobús ajustan horarios este 2 de febrero. Consulta aquí los detalles

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 4:20 pm

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron la modificación en los horarios de servicio para el lunes 2 de febrero.

La Secretaría de Movilidad recordó a los usuarios que los parquímetros y los Módulos de Control Vehicular y Licencias estarán fuera de servicio.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús de la Ciudad de México (CdMx) anunciaron la modificación en los horarios de servicio para el próximo lunes 2 de febrero con motivo del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conmemora el 5 de febrero.

"Este lunes 2 de febrero, con motivo del aniversario de la Promulgación de la Constitución, el Metro ofrecerá servicio con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas. Invitamos a las personas usuarias a tomar sus previsiones", indicó el Director General del Metro, Adrián Rubalcava, en su cuenta oficial de X.

El funcionario recordó a las y los ciudadanos que el programa Tu bici viaja en Metro estará vigente este día.

¿Cómo quedan los horarios del Metrobús el 2 de febrero?

La Secretaría de Movilidad de la CdMx (Semovi) también compartió los ajustes de la Red de Movilidad Integrada para las siete líneas del Metrobús, que también contará con horario especial, de 5:00 a 00:00 horas.

A la par, la dependencia detalló los horarios de los principales medios de transporte para el lunes 2 de febrero, los cuaáles operarán de la siguiente manera:

  • RTP: 07:00 a 00:00 horas.
  • Trolebús (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9): de 06:00 a 23:30 horas.
  • Trolebús elevado:
    • Líneas 10, 11 y 13: de 05:00 a 00:00 horas.
    • Línea 12 (Aztecas): de 05:30 a 23:30 horas.

    ¡Planifica tus viajes! Te compartimos los horarios de la #RedMI para el lunes 2 de febrero. 🚇🚲🚡🚃🚋🚍 pic.twitter.com/CUashB5QrA

— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 29, 2026

Las autoridades pidieron a los usuarios tomar en cuenta los ajustes para trasladarse hasta sus destinos y utilizar los servicios de la Red de Movilidad Integrada.


Los transportes de la Red de Movilidad Integrada ajustarán los horarios de servicio para el lunes 2 de febrero. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Adicionalmente, la Semovi informó que los Biciestacionamientos del Gobierno de la CdMx darán servicio de 7:00 a 0:00 el lunes 2 de febrero, fecha en la que los parquímetros estarán fuera de operación.

Por su parte, los Módulos de Control Vehicular y Licencias no darán servicio.

CdMx México Servicio





