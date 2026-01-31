¿Cómo puedo registrar mi negocio a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Omar López

31/01/2026 - 6:28 am

Centros de Trabajo JCF

El programa brinda la oportunidad de capacitar a jóvenes mientras reciben un apoyo económico de más de 9 mil pesos mensuales.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El 1 de febrero la Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México abrirá la plataforma de ingreso a Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), y aún puedes registrar tu negocio para capacitar a los beneficiarios de la beca. 

“Pueden participar en el programa todas las empresas de todos los tamaños y sectores (personas morales), personas físicas deseen incorporar jóvenes para capacitación en su taller o negocio, así como organizaciones sociales e instituciones públicas”, se lee en la descripción de aspirantes a tutores del programa.

Si estás interesado en postular tu negocio o empresa al programa y capacitar a jóvenes con remuneración económica por parte del gobierno aquí te explicamos lo que debes hacer en el registro de febrero 2026.

Cómo registrarte al programa en febrero 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro
Este programa busca apoyar a jóvenes y empresas medianas locales. Foto: Portal JCF.

El personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinará los negocios seleccionados en el programa que cumplan con el siguiente registro:

Pre-registro: Ingresa a la plataforma JCF (Clic aquí)  y selecciona la opción de "Tutor" o "Centro de Trabajo". Ingresa tus datos básicos y el sistema te enviará un usuario y una contraseña provisional a tu correo.

Carga de Documentación: Entra con tus nuevas credenciales y sube los documentos escaneados y las fotos de tu local. Los documentos solicitados son:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • CURP del dueño y de los tutores (quienes enseñarán al joven).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 4 meses).
  • Fotografías del negocio (fachada e interior donde trabajarán).
  • Capacidad máxima: Hasta 5 aprendices.

En caso de que se trate de empresas constituidas debes añadir:

  • Acta Constitutiva o Instrumento Notarial del representante legal.
  • Constancia de Situación Fiscal (obligatoria).

Geolocalización: Deberás marcar la ubicación exacta de tu negocio en el mapa interactivo para facilitar la verificación física.

Plan de Actividades: Este es el paso más importante. Debes detallar qué aprenderá el joven, sus tareas diarias y el horario (de 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana).

Los beneficios y responsabilidades de ingresar a JCF

Apoyo Económico: El Gobierno de México paga directamente al joven la cantidad de $9,582.47 MXN mensuales (ajustado al salario mínimo de 2026) y le otorga seguro médico del IMSS.

Costo: Como tutor no estás obligado a pagar un sueldo al aprendiz. El compromiso es únicamente capacitar y evaluar mensualmente el desempeño del aprendiz en la plataforma.

Si ya tienes una cuenta pero no has recibido aprendices, asegúrate de que tus vacantes estén "activas" antes del 1 de febrero para aparecer en las búsquedas de los jóvenes que se postularán este mes.

Incremento salario mínimo
El programa de JCF se actualiza junto con el salario mínimo. Foto: Secretaria del Trabajo.

A partir del 1 de enero de 2026, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro experimentó un incremento del 13%, elevando el monto mensual a nueve mil 582.47 pesos. Este ajuste responde directamente al aumento del salario mínimo general en México, ya que las reglas de operación del programa estipulan que la beca debe ser equivalente a dicho salario.

Este aumento representa un beneficio adicional de más de $1,100 pesos mensuales respecto a lo que se entregaba en 2025, consolidando a esta beca como uno de los apoyos económicos más altos dentro de los Programas para el Bienestar.

El Gobierno Federal destinó un presupuesto de más de 25 mil millones de pesos para este ejercicio fiscal, con el objetivo de cubrir tanto a los jóvenes que ya están en formación como a los 250,000 nuevos ingresos que se esperan incorporar a lo largo del año.

Para quienes se registren en la apertura de febrero de 2026, este nuevo monto se verá reflejado en sus depósitos mensuales, los cuales se realizan habitualmente el día 28 de cada mes a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Omar López

