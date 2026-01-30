VIDEO ¬ Ebrard enumera algunas de las razones por las que está optimista con el T-MEC

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 5:18 pm

Ebrard mostró su optimismo respecto al TMEC con un video en el que enumeró las razones por las que considera que el acuerdo comercial se mantendrá.

El funcionario recalcó que las llamadas entre Sheinbaum y Trump son una muestra de la buena relación que hay entre ambos.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mostró este viernes su optimismo respecto al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) con un video en el que enumeró las razones por las que considera que el acuerdo comercial se mantendrá.

El titular de la Secretaría de Economía afirmó que en el futuro la relación comercial con EU seguirá beneficiando a la economía mexicana, esto durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, realizada el jueves.

Las declaraciones de Ebrard se dan en el marco del inicio de la revisión del acuerdo comercial y unas horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una nueva llamada con el Presidente estadounidense, Donald Trump.

¿Cuáles son las razones de Ebrard para ser optimista sobre el T-MEC?

De acuerdo con el Secretario de Economía, actualmente el Gobierno encabezado por la Presidenta Sheinbaum tiene una muy buena relación con la administración de Trump, esto a pesar de las dificultades que han surgido en el último año, como la intención de EU de imponer aranceles a las importaciones mexicanas o las amenazas de una posible incursión de tropas estadounidenses en México.

Ebrard recalcó que una muestra de la colaboración que existe entre ambas naciones son las conversaciones telefónicas que ha sostenido la mandataria mexicana con su homólogo estadounidense.

"Si tu ves la llamada que acaba de ocurrir del Presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum fue muy exitosa; de las llamadas que ha hecho nuestra Presidenta con el Presidente Trump creo que es una de las mejores. Eso te habla de una muy buena relación a pesar de las dificultades", señaló.

Ebrard recalcó que otra de las señales para ser optimista sobre el futuro de la relación comercial del país con EU es el aumento en las exportaciones mexicana durante el 2025, que fue del 7.6 por ciento de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Durante la época más proteccionista que nos ha tocado vivir desde los años 30 del siglo pasado hemos logrado que nuestras exportaciones sigan avanzando, es un gran logro para México", apuntó.

Finalmente, el Secretario de Economía aseguró que el TMEC se mantendrá "porque es lo que me dijeron las autoridades estadounidenses", al tiempo que recordó que actualmente continúa el proceso de consulta de cara a la revisión del acuerdo comercial.

