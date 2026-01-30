Una célula de "Los Chapitos" está detrás del atentado contra diputados de MC: Harfuch

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 4:50 pm

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que células criminales de "Los Chapitos" están detrás del atentado en Culiacán, Sinaloa, contra los diputados de MC.

Tras el ataque la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a mil 600 efectivos del Ejército Mexicano con el fin de reforzar la seguridad en esa entidad federativa.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).-El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer este viernes que células criminales de "Los Chapitos" estarían detrás del atentado en Culiacán, Sinaloa, contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

"Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente en el Gabinete de Seguridad, las instituciones del Gobierno federal. Fue una célula de 'Los Chapitos' y vamos a dar a conocer avances pronto", resaltó el funcionario federal en conferencia de prensa en Tijuana, Baja California.

El funcionario aseguró que los diputados están siendo resguardados por las autoridades, así como el hospital en el que se encuentran.

Los diputados de MC fueron atacados a balazos el pasado 28 de enero en las cercanías del Congreso estatal, luego de que participaran en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Alberto Landeros Guicho.

El Gabinete de Seguridad federal informó que uno de los escoltas que resguardaba a los legisladores también resultó lesionado al repeler la agresión, mientras que los emecistas fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica por lesiones por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados habrían disparado a ambos lado del vehículo en el que se trasladaban los legisladores, en inmediaciones de la colonia Centro.

Misma célula delictiva, detrás del secuestro de 10 ingenieros

García Harfuch dijo que el mismo grupo criminal que atentó contra la vida de los legisladores sinaloenses, es el mismo que habría secuestrado a 10 ingenieros vinculados con la minera canadiense Vizsla Silver.

El Secretario confirmó que el secuestro ocurrió el pasado 24 de enero en el Municipio de Concordia, Sinaloa.

“Decirle a las familias de las víctimas que todo el gabinete de seguridad, por instrucciones de la presidenta, no vamos a parar en su búsqueda; estamos en búsqueda todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y ya estamos participando también en la investigación”, subrayó.

