Juez vincula a proceso a "El Bótox" por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 6:38 pm

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por el homicidio de Bernardo Bravo

"El Botox" también es investigado por ser uno de los principales responsables de extorsión al sector limonero y a otros giros comerciales y productivos de la región de Tierra Caliente.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Juez de Control, Brasil Cuadra Duarte, vinculó a proceso este viernes a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", por su presunta responsabilidad en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).

El juzgador determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de Michoacán (FGE) son suficientes para probar la posible relación de este presunto criminal en el asesinato del líder limonero perpetrado el 19 de octubre de 2025.

Tras una larga audiencia que se comenzó ayer y concluyó esta tarde, el funcionario determinó establecer un periodo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria y el desahogo de pruebas.

La resolución judicial contra “El Bótox” concluyó que pudo tener una participación importante en el homicidio de Bernardo Bravo, al figurar como el principal líder del cártel de Los Blancos de Troya, organización criminal que presuntamente cobraba extorsiones al sector limonero a través del ahora extinto.

Bernardo Bravo denunció la extorsión en Michoacán

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la ACVA, en Michoacán, se dio a conocer por denunciar pública y constantemente las extorsiones de las que los productores eran víctimas por parte del crimen organizado de esa entidad.

En septiembre de 2025, el líder limonero denunció la muerte de un jornalero por un artefacto explosivo. En sus declaraciones posteriores dijo que “mientras el Estado Mexicano no implemente una estrategia integral y eficaz para detener esta violencia, todas y todos los habitantes seguiremos siendo víctimas de un entorno que limita nuestras libertades y pone en riesgo la vida cotidiana”.

"El Botox" fue detenido el pasado 22 de enero en un operativo conjunto en el que participaron elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y autoridades de la entidad.

De acuerdo con información oficial, el detenido es identificado como líder de "Los Blancos de Troya", brazo armado del grupo delictivo Los Viagras, organización que mantiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sepúlveda Arellano permanecerá en prisión en el Altiplano, Estado de México, mientras se determina su situación jurídica en una próxima audiencia.

