Autoridades detienen a 11 en el Edomex relacionados con 16 homicidios; 2 son policías

Las personas detenidas en el Edomex son presuntos integrantes de grupos violentos que operan en los municipios de Tultitlán y Coacalco.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales lograron la detención de 11 personas, entre ellas dos policías municipales, que presuntamente son integrantes de tres bandas violentas que operan en dos municipios del Estado de México (Edomex), informó este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló en una publicación en su cuenta de X que las personas detenidas están vinculadas con al menos 16 homicidios cometidos en la entidad mexiquense y operaciones de venta de drogas.

La SSPC recalcó que esta detención es resultado de las labores de inteligencia implementadas por corporaciones de seguridad estatales y la colaboración con dependencias federales.

En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 30, 2026

¿Dónde se realizaron las detenciones?

En un comunicado, la SSPC informó que elementos de dependencias federales y estatales detuvieron en el Edomex a 11 personas, 10 hombres y una mujer, que están vinculados con al menos 16 homicidios cometidos en la entidad mexiquense.

García Harfuch detalló que los detenidos y la detenida son presuntos integrantes de tres bandas: “Los Lobo”, “Los Monas” y “Los Portales”, las cuales operan con alto grado de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco.

El Secretario de Seguridad confirmó que entre las personas arrestadas se encuentran dos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, quienes fueron identificados como Lucio “N”, alias “El Señor del sombrero”, y Enrique “N”.

Autoridades federales y estatales detienen a 11 personas vinculadas con homicidios en el #EDOMEX. https://t.co/j48ZXbwCak pic.twitter.com/OZdb5EwF6h — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 30, 2026

La Secretaría de Seguridad detalló que gracias a las labores de inteligencia implementadas de manera coordinada por autoridades federales y estatales fue posible identificar a 11 personas que presuntamente son responsables de varios homicidios en el municipio de Tultitlán.

Como resultado de las indagatorias se ubicó que los objetivos tenían como zona de movilidad los municipios de Tultitlán y Coacalco, por lo que se implementaron operativos en dichas localidades que derivaron en el arresto de 10 hombres y una mujer.

En el operativo que llevó a esta detención participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edomex y la Secretaría de Seguridad (SS) estatal.