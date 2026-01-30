Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Incógnitas sobre el futuro de la Fed en EU y otros movimientos del mercado golpearon los precios del oro y la plata, además de afectar al peso mexicano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– Una violenta ola de ventas el viernes hizo que los precios de la plata se desplomaran y los futuros del oro registraran su mayor caída diaria en dólares.

Al mismo tiempo, el peso mexicano se depreció con fuerza frente al dólar tras conocerse que el exgobernador Kevin Warsh podría ser el presidente de la Reserva Federal cuando termine el mandato de Jerome Powell. Warsh es el hombre fuerte de Donald Trump. Los mercados no quedaron contentos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4201 unidades por dólar contra los 17.2333 unidades de ayer.

“Durante meses, un repunte que desafió la gravedad había impulsado los precios del oro y la plata a máximos históricos, atrayendo a especuladores y despertando el temor de que los inversores de todo el mundo estuvieran perdiendo la fe en las monedas tradicionales como el dólar. A partir del jueves por la noche, finalmente se desató la tensión”, dice esta tarde-noche The Wall Street Journal.

Las caídas comenzaron aproximadamente cuando los informes sugerían que el Presidente de Estados Unidos nominaría al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para suceder a Jerome Powell como presidente del banco central. Warsh, históricamente, se ha preocupado más por una mayor inflación que por un crecimiento más lento, lo que calmó los temores de Wall Street de que la Fed cediera a la presión de Trump para bajar las tasas de interés, según el diario.

“Los inversores, preocupados por el futuro del dólar en una era de mayor inflación, han acumulado metales preciosos en los últimos meses, impulsando lo que se conoce en Wall Street como el comercio de devaluación. Tras la confirmación de la elección de Warsh por parte de Trump el viernes por la mañana, el dólar registró su día más fuerte en meses”.

Eso, obvio, le pegó al peso mexicano. La velocidad de las posteriores caídas en los mercados de metales preciosos, desde los bancos centrales hasta las bóvedas subterráneas y las mesas de operaciones de Wall Street, sorprendió a los inversionistas.