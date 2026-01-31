México prefiere construir puentes y no muros, dice Sheinbaum; elogia a paisanos en EU

La mandataria afirmó que la economía de algunas ciudades estadounidenses prosperó gracias a las y los migrantes mexicanos.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este viernes que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes radicados en Estados Unidos (EU), durante su visita a la frontera en Tijuana, Baja California.

"Para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio", aseveró la mandataria durante la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana.

La Jefa del Ejecutivo también afirmó que la economía en algunas ciudades estadounidenses no podría prosperar sin la ayuda y el trabajo de las y los connacionales mexicanos.

Durante su visita a la frontera con EU en Tijuana, la Presidenta Sheinbaum afirmó que uno de los principios de México es tender puentes, ya que es mejor a construir muros, al tiempo que reconoció la aportación a la economía mexicana de las y los migrantes que envían remesas a sus familias.

“Un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria, que nunca se nos olvide, ellos ayudan a sus familias [...] para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio", mencionó la mandataria.

La Presidenta también destacó que uno de los valores que caracterizan a las mexicanas y los mexicanos es la fraternidad, y agregó que los mexicanos tenemos cuatro amores por lo menos: el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria".

"Eso nos define a las mexicanas y a los mexicanos. Siempre el pueblo de México luchará, como lo ha hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por las libertades y siempre con un profundo amor al pueblo. Así que desde aquí podemos decir con mucho orgullo: México es un país libre, independiente y soberano”, expresó