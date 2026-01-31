México prefiere construir puentes y no muros, dice Sheinbaum; elogia a paisanos en EU

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 8:16 pm

La Presidenta Sheinbaum afirmó que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes en EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

La mandataria afirmó que la economía de algunas ciudades estadounidenses prosperó gracias a las y los migrantes mexicanos.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este viernes que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes radicados en Estados Unidos (EU), durante su visita a la frontera en Tijuana, Baja California.

"Para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio", aseveró la mandataria durante la inauguración de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana.

La Jefa del Ejecutivo también afirmó que la economía en algunas ciudades estadounidenses no podría prosperar sin la ayuda y el trabajo de las y los connacionales mexicanos.

"Los puentes son mejor que los muros": Sheinbaum

Durante su visita a la frontera con EU en Tijuana, la Presidenta Sheinbaum afirmó que uno de los principios de México es tender puentes, ya que es mejor a construir muros, al tiempo que reconoció la aportación a la economía mexicana de las y los migrantes que envían remesas a sus familias.

“Un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria, que nunca se nos olvide, ellos ayudan a sus familias [...] para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio", mencionó la mandataria.

La Presidenta también destacó que uno de los valores que caracterizan a las mexicanas y los mexicanos es la fraternidad, y agregó que los mexicanos tenemos cuatro amores por lo menos: el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria".

"Eso nos define a las mexicanas y a los mexicanos. Siempre el pueblo de México luchará, como lo ha hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por las libertades y siempre con un profundo amor al pueblo. Así que desde aquí podemos decir con mucho orgullo: México es un país libre, independiente y soberano”, expresó

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum Estados Unidos
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
2

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
3

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
4

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

CURP biométrica.
5

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
6

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Eclipse Solar
7

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Hoy No Circula
8

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Pedro Torres
9

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
10

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Precio del centenario de oro y onza de plata
11

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

ELA
12

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

13

Trump maltrata a sus primos, Canadá y Gran Bretaña, mientras abraza al vecino: México

14

VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

La Fiscal General de EU, Pam Bondi, informó que el periodista Don Lemon fue arrestado tras un "ataque coordinado" contra una iglesia de Minnesota.
15

El arresto del periodista Don Lemon alerta a medios de EU sobre los límites de Trump

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum afirmó que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes en EU.
1

México prefiere construir puentes y no muros, dice Sheinbaum; elogia a paisanos en EU

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
2

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por el homicidio de Bernardo Bravo
3

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades detuvieron a 11 personas, entre ellas dos policías municipales, que presuntamente son integrantes de bandas violentas que operan en el Edomex.
4

Autoridades detienen a 11 en el Edomex relacionados con 16 homicidios; 2 son policías

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
5

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Ebrard mostró su optimismo respecto al TMEC con un video en el que enumeró las razones por las que considera que el acuerdo comercial se mantendrá.
6

VIDEO ¬ Ebrard enumera algunas de las razones por las que está optimista con el T-MEC

7

VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que células criminales de "Los Chapitos" están detrás del atentado en Culiacán, Sinaloa, contra los diputados de MC.
8

Una célula de "Los Chapitos" está detrás del atentado contra diputados de MC: Harfuch

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
9

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron la modificación en los horarios de servicio para el lunes 2 de febrero.
10

El Metro y el Metrobús ajustan horarios este 2 de febrero. Consulta aquí los detalles

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
11

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

12

Trump maltrata a sus primos, Canadá y Gran Bretaña, mientras abraza al vecino: México