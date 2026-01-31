ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, el Tren Interoceánico iba exceso de velocidad: Lara

En entrevista con "Los Periodistas", Ulises Lara afirmó que los peritajes y hallazgos técnicos del caso del Transístmico son concluyentes y no dejan margen de duda sobre la causa del accidente.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación aseguró que de acuerdo con hallazgos técnicos y periciales no existe ninguna duda de que el accidente del Tren Interoceánico, que dejó 14 personas muertas, fue provocado por el exceso de velocidad.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Ulises Lara explicó que las cabinas de las locomotoras cuentan con diversos instrumentos de control y seguridad que permiten regular la conducción de la máquina.

“Las cabinas cuentan con diversos instrumentos, cuentan con un sistema de frenado de emergencia, con una palanca de aceleración”, dijo, y subrayó que existen normas específicas que obligan a respetar límites de velocidad claramente establecidos para cada tramo del recorrido.

En ese sentido, el funcionario destacó que uno de los elementos clave de la investigación fue el acceso a la caja negra del tren.

“Nosotros pudimos tener acceso a la caja negra, que es un sistema electrónico que va registrando velocidades, y lo que confirmamos con ese sistema es que en los tramos que debería ir a 70, el maquinista iba a 111 kilómetros por hora, en otros tramos, particularmente en la curva, la velocidad era de 65 kilómetros por hora”, explicó.

Lara enfatizó que, aunque para algunos la diferencia de velocidad podría parecer menor, las condiciones físicas del tren hacen que ese exceso represente un riesgo crítico.

“Para algunos puede parecer poco o mucho, pero lo real es que cuando tú ingresas con una máquina que tiene 400 toneladas aproximadamente de peso, una distancia de 150 metros, en una curva cerrada por supuesto que tiene un riesgo el que vayas a esa velocidad porque hay una fuerza que lo va a impulsar a salir de la propia línea donde se va conduciendo”, señaló.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas técnicas, las comunicaciones y los tiempos de recorrido permiten concluir que el accidente pudo haberse evitado.

“Esto es lo que hemos comprobado científicamente, de que iba a un exceso de velocidad, que no respetó la norma que estaba en el horario y que sí tenía las facultades, tanto el maquinista, el conductor, como la persona que estaba en la cabina, para poder evitar que estas acciones se llevaran a cabo o para ejercer frenado”, afirmó Lara.

El titular de la Fiscalía Especial subrayó que, tras analizar todas las hipótesis, se descartaron fallas estructurales o factores externos.

“Las evidencias hasta ahora señalan que no hubo ninguna vía rota, no hubo ningún durmiente que haya generado peligro o este riesgo, tampoco lo hizo otro fenómeno externo, tampoco alguna situación que pudiera señalarnos una mala operación o un desvío de los otros carros, no solamente de la máquina”, sostuvo.

La investigación, insistió, apunta de manera directa a una sola causa. “Lo que estamos confirmando con toda claridad es que el exceso de velocidad fue el factor determinante y eso es lo que nos ha permitido hacer la imputación para este delito culposo que ha llevado desafortunadamente al deceso de 14 personas”, recalcó.

Finalmente, Lara aseguró que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes y verificables para sostener su conclusión.

“Nuestra responsabilidad es demostrar qué ocurrió. Nosotros estamos obligados a demostrar con pruebas irrefutables los eventos. Tenemos testimonios que hablan del exceso de velocidad de los pasajeros, tenemos los tiempos en los recorridos, unos eran estimados en dos horas y ocurrieron en casi la mitad del tiempo, tenemos los datos de la comunicación radial y tenemos la inspección del lugar y la participación de los peritos. Lo que podemos decir con contundencia es que el factor principal irrefutable fue el exceso de velocidad”, concluyó.