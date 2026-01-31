Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Las demandantes acusan a la cadena de supermercados de beneficiarse con millones de dólares por engañar a consumidores.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Dos mujeres de Estados Unidos (EU) presentaron una demanda contra Costco acusandola de usar publicidad engañosa al etiquetar sus pollos rostizados como “libres de conservadores", cuando en realidad sí contienen químicos, reveló el diario The New York Times.

La querella acusa a la cadena de supermercados de haber engañado a millones de consumidores al afirmar que el pollo que venden no contiene aditivos, además de que asegura que de haber sabido el contenido real del producto no lo habrían comprado.

Por su parte, la empresa reconoció el uso de químicos para extender la vida útil de los alimentos que elabora y se justificó argumentando que solo agrega a sus productos ingredientes que están aprobados por la autoridad sanitaria.

Dos mujeres presentaron una demanda colectiva ante el Distrito Sur de California en contra de Costco por usar publicidad engañosa al afirmar que los pollos rostizados que vende están libres de conservadores, cuando en realidad sí contienen químicos.

La querella afirma que la cadena de supermercados adiciona fosfato de sodio y carragenina al pollo para extender su vida útil, con lo que no se cumple su promesa de que el alimento está libre de químicos.

Como evidencia se incluye la fotografía de un cartel que promocionaba el pollo rostizado sazonado Kirkland Signature en el que se muestra una lista de cualidades del producto, entre las que se incluye la leyenda: sin gluten, sin sabores artificiales ni conservantes.

Las demandantes, Bianca Johnston y Anastasia Chernov, afirmaron que de haber sabido de antemano que el pollo contenía conservadores no lo habrían comprado, ya que ellas prefieren consumir productos libres de aditivos siempre que sea posible.

Según la demanda señala a Costco como responsable de engañar a consumidores por millones de dólares, quienes compraron su pollo rostizado por creer que no contiene conservadores.