La importancia de las redes de apoyo cuando se habla de violencia contra la mujer

La violencia no siempre se manifiesta de forma evidente. En muchos casos, se vive en silencio, dentro de espacios cotidianos y sin una red cercana que permita reconocerla a tiempo.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La violencia que viven las mujeres se manifiesta de varias formas, puede ser emocional, digital, sexual, económica, entre otras. Existen factores que pueden marcar la diferencia para identificar, prevenir y salir de contextos de violencia. Uno de los temas más relevantes es la importancia de las redes de apoyo. Contar con espacios seguros (con la familia, amigos, comunidades) es crucial para que las mujeres puedan externar lo que viven, acceder a información confiable y tomar decisiones informadas.

Un dato importante es que el día 25 de cada mes se reconoce como el Día Naranja, impulsado por la ONU, es una fecha para visibilizar, prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Esta es una oportunidad para abrir conversaciones necesarias sobre los factores que permiten identificar, prevenir y salir de contextos de violencia.

El aspecto emocional y la autonomía económica

De acuerdo con el estudio Sácate la Duda de Avon, el 58 por ciento de las mujeres mexicanas vive con su pareja, una cifra que pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer las redes de apoyo cercanas, pues cuando no existen espacios de escucha y acompañamiento, identificar dinámicas violentas o pedir ayuda puede resultar más complejo, prolongando situaciones de riesgo.

Las redes de apoyo no sólo son emocionales, también están estrechamente ligadas a la autonomía económica. El mismo estudio revela que, aunque la mayoría de las personas toman decisiones financieras de manera individual, 4 de cada 10 lo hacen acompañadas, generalmente por su pareja. Además, los datos muestran una tendencia preocupante: mientras que en 2023 6 de cada 10 mujeres eran económicamente independientes, para 2025 la cifra descendió a 5 de cada 10. Esta disminución refuerza la importancia de hablar de independencia financiera como una herramienta clave de protección y empoderamiento.

Hablar de redes de apoyo no sólo implica visibilizar la problemática, sino también acercar recursos y soluciones. En este contexto, existen productos con causa, como los de Avon, que destina las ganancias de estos a iniciativas sociales enfocadas en la salud mamaria y los derechos de las mujeres; compañía ha donado más de 10 millones de pesos a programas de concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama y la violencia de género.

Fortalecer las redes de apoyo es una acción colectiva que puede marcar la diferencia. Informar, escuchar y acompañar son pasos fundamentales para construir entornos más seguros y avanzar hacia un futuro donde ninguna mujer tenga que enfrentar la violencia sola.