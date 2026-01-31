Representantes del Refugio Franciscano toman predio; es despojo: Fundación Haghenbeck

El refugio para animales fue devuelto a la organización acusada por presuntamente maltratar a perros y gatos.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Integrantes de la asociación civil Refugio Franciscano tomaron posesión del albergue ubicado en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México (CdMx) este viernes, gracias a una resolución judicial; en tanto, la Fundación Antonio Haghenbeck presentó una denuncia por despojo.y señaló el uso de violencia por parte de personas que recuperaron el inmueble.

La disputa por la posesión del predio inició en diciembre del 2025 a raíz de una serie de denuncias por presuntos casos de maltrato y crueldad animal contra los perros y gatos que eran resguardados. Lo anterior derivó en que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina interviniera para asegurar a casi 900 canes para ponerlos bajo resguardo del Gobierno capitalino.

Esta situación llevó a que se organizaran un par de protestas para exigir la devolución de los animales y del inmueble, además de que surgieron señalamientos por un presunto interés de las autoridades de la capital para apoderare del predio, lo que fue desmentido por la Administración a cargo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Refugio Franciscano es recuperado por asociación civil

Este viernes autoridades capitalinas entregaron a la asociación civil Refugio Franciscano la posesión del predio ubicado en el kilómetro 17 de la carretera México–Toluca, en la Alcaldía Cuajimalpa de la CdMx, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por una Jueza.

Luego de esperar varios minutos para que el inmueble fuera entregado por la Fundación Antonio Haghenbeck, integrantes de la organización que recuperó la propiedad ingresaron mientras un grupo de simpatizantes los alentaban gritando consignas como "sí se pudo".

Tras estos hechos, la asociación publicó un comunicado en el que acusó a la fundación de tratar de impedir la devolución del albergue para perros y gatos solicitando al Juzgado de Amparo un recurso para suspender la entrega.

Fundación denuncia despojo de albergue para perros y gatos

La Fundación Antonio Haghenbeck dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina por despojo y acusó a integrantes de la Asociación civil Refugio Franciscano de utilizar la violencia para ingresar al predio y retomar su posesión.