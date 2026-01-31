Miles protestan en ciudades de EU, previo al llamado de huelga general este sábado

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 10:58 pm

Miles protestan en ciudades de EU, previo al llamado de huelga general este sábado

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ICE ha disparado 16 veces durante redadas antimigrantes sin recibir ningún castigo

Juez de Minnesota cita a declarar a jefe de ICE por incumplir audiencias de migrantes

Liam, el niño de 5 años usado como vil “carnada” por el ICE, cumple 10 días encerrado

Las calles de diversas ciudades de EU volvieron a llenarse de personas en una nueva jornada de protestas contra Trump y el ICE.

Ciudad de México,30 de enero (SinEmbargo).- Decenas de miles de personas salieron a las calles en múltiples ciudades de Estados Unidos (EU) este viernes 30 de enero en el marco de un paro nacional denominado "National Shutdown" o "cierre nacional", convocado para rechazar la intensificación de las redadas migratorias, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las políticas de deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump.

La jornada de acción, que incluyó llamados a no trabajar, no asistir a clases y no realizar compras con el objetivo de "dejar de financiar al ICE", se extendió por al menos 46 estados y Washington D.C., con concentraciones especialmente numerosas en Minneapolis, Minnesota; Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Francisco y Portland, entre otras urbes.

El detonante principal de la movilización fue la situación en Minneapolis, donde desde inicios de enero se registra un fuerte despliegue de agentes federales, incluidos tres mil enviados bajo la llamada "Operation Metro Surge".

Las protestas se intensificaron tras las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales: Renee Nicole Good (37 años, madre de familia y enfermera) el 7 de enero, y Alex Pretti más recientemente. Ambos casos han generado indignación nacional y llamados a investigaciones independientes por parte del Departamento de Justicia.

Ni el frío impide las marchas

En Minneapolis, miles de manifestantes desafiaron temperaturas de hasta -15 °C para marchar frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, sede de operaciones del ICE en la zona. Pancartas con lemas como “Abolir ICE”, “ICE Out” y “No ICE, no USA fascista” dominaron las calles, mientras que conciertos benéficos, incluida una presentación de Bruce Springsteen y Tom Morello, recaudaron fondos para las familias de las víctimas.

En Nueva York, miles marcharon por Manhattan y Union Square coreando frases como “Si hoy son ellos, mañana somos nosotros”. Cientos de estudiantes realizaron un walkout (salida masiva de clases) y numerosos comercios cerraron en solidaridad.

En Los Ángeles, manifestantes se concentraron frente al Ayuntamiento y hubo reportes de enfrentamientos menores con la policía. Decenas de negocios colocaron carteles repudiando al ICE y uniéndose al boicot económico.

Organizaciones estudiantiles de la Universidad de Minnesota, junto a grupos como 50501, el Council on American-Islamic Relations, sindicatos y movimientos juveniles, impulsaron la jornada bajo el lema “No work. No school. No shopping. Stop funding ICE”.

Movilizaciones se intensificarían el sábado

Se estima que hubo acciones en más de 300 localidades, convirtiéndola en una de las movilizaciones más amplias contra las políticas migratorias desde el inicio del segundo mandato de Trump.

El Presidente Trump declaró el jueves que no había planes de retirar agentes de Minneapolis, pese a que el "zar de la frontera" Tom Homan mencionó un posible "drawdown" (reducción). El Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó escepticismo y afirmó que "lo creerá cuando lo vea".

Las protestas continuaron en menor escala durante la noche del viernes y se espera que se intensifiquen este sábado 31 de enero con el "ICE Out of Everywhere National Day of Action", que prevé concentraciones frente a oficinas y centros de detención del ICE en todo el país.

Organizadores sostienen que estas acciones buscan presionar por el desmantelamiento de las operaciones actuales del ICE, el cese de las redadas masivas y el fin de lo que llaman “un reinado de terror” contra comunidades inmigrantes y minorías. Mientras tanto, la tensión social en Estados Unidos sigue en aumento ante la profundización del conflicto migratorio.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
1

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

2

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
3

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

CURP biométrica.
4

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Eclipse Solar
5

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
6

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
7

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
8

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
9

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Pedro Torres
10

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

Hoy No Circula
11

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
13

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

ELA
14

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
15

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Miles protestan en ciudades de EU, previo al llamado de huelga general este sábado
1

Miles protestan en ciudades de EU, previo al llamado de huelga general este sábado

De la Fuente y Rubio conversan; reiteran disposición de estrechar relación bilateral
2

De la Fuente y Rubio conversan; reiteran disposición de estrechar relación bilateral

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
3

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Un Juez federal de EU bloqueó la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, quienes fueron detenidos en Minnesota.
4

Liam, el niño de 5 años usado como vil “carnada” por el ICE, cumple 10 días encerrado

La Presidenta Sheinbaum afirmó que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes en EU.
5

México prefiere construir puentes y no muros, dice Sheinbaum; elogia a paisanos en EU

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
6

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por el homicidio de Bernardo Bravo
7

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades detuvieron a 11 personas, entre ellas dos policías municipales, que presuntamente son integrantes de bandas violentas que operan en el Edomex.
8

Autoridades detienen a 11 en el Edomex relacionados con 16 homicidios; 2 son policías

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
9

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Ebrard mostró su optimismo respecto al TMEC con un video en el que enumeró las razones por las que considera que el acuerdo comercial se mantendrá.
10

VIDEO ¬ Ebrard enumera algunas de las razones por las que está optimista con el T-MEC

11

VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que células criminales de "Los Chapitos" están detrás del atentado en Culiacán, Sinaloa, contra los diputados de MC.
12

Una célula de "Los Chapitos" está detrás del atentado contra diputados de MC: Harfuch