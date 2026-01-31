El periodista Don Lemon es liberado tras ser detenido por cubrir protestas contra ICE

El comunicador aceptó no tener contacto con testigos conocidos, víctimas ni coacusados como parte de las condiciones impuestas por un tribunal federal.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El periodista Don Lemon, expresentador en CNN, prometió tras ser liberado el viernes luchar contra los cargos su contra, luego de ser detenido por agentes federales el 29 de enero en Los Ángeles, California, debido a su participación en una protesta en una iglesia de St. Paul, Minnesota, en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“He pasado toda mi carrera cubriendo las noticias; no voy a detenerme ahora”, dijo Lemon afuera del tribunal federal en Los Ángeles. “De hecho, no hay un momento más importante que este, ahora mismo, para contar con una prensa libre e independiente que ilumine la verdad y haga rendir cuentas a quienes ostentan el poder”.

Tanto Don Lemon como la periodista independiente Georgia Fort fueron detenidos cuando un grupo de manifestantes irrumpió en la iglesia Cities Church el pasado 18 de enero para protestar en contra del ICE, además de acusar al pastor de dicho lugar de tener vínculos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuya acusación fue rechazada por la congregación.

En este sentido, Don Lemon fue acusado por el jurado investigador de conspirar para violar los derechos constitucionales de una persona y violar la Ley FACE, la cual prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, a su vez protegida por la Primera Enmienda.

La Casa Blanca celebra la detención de Don Lemon

Tras la detención de Don Lemon, la cuenta de X de la Casa Blanca hizo una publicación con la celebró el arresto del periodista con la frase "Cuando la vida te da limones..." y una foto del comunicador de CNN, quien defendió no tener vinculación con la organización que ingresó a la iglesia de St. Paul, además de señalar que él sólo se encontraba en el lugar de los hechos para documentar lo sucedido.

"No estoy aquí como activista. Estoy aquí como periodista", manifestó Lemon en varias ocasiones durante la transmisión en vivo desde la iglesia.

"Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo en Mineápolis, protegido por la Constitución, no era diferente al que siempre ha realizado [...] La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", expresó por su parte el abogado del periodista, Abbe Lowell.

Al solicitar su liberación, el abogado explicó que el periodista necesita viajar por motivos de trabajo y destacó sus 59 años de conducta no violenta. Además, indicó que Lemon planea combatir el caso. En ese marco, el periodista aceptó no tener contacto con testigos conocidos, víctimas ni coacusados como parte de las condiciones impuestas por el tribunal federal de Los Ángeles, por lo que fue liberado bajo palabra. Su próxima comparecencia será el 9 de febrero en Minneapolis.