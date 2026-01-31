Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

Europa Press

31/01/2026 - 6:15 am

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

"Los hallazgos muestran que el mayor riesgo de enfermedad cardíaca en las personas nocturnas es por comportamientos modificables como el tabaquismo y el sueño", señala una experta.

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS).- Los adultos de mediana edad y mayores que son más activos por la noche tienen más probabilidades de presentar peor salud cardiovascular que quienes son más activos durante el día. Esto podría ser especialmente cierto entre las mujeres, según una nueva investigación publicada en el Journal of the American Heart Association, revista de acceso abierto de la American Heart Association.

Los investigadores revisaron los datos de salud de más de 300 mil adultos (edad promedio de 57 años) que participan en el Biobanco del Reino Unido para evaluar cómo los cronotipos (la preferencia natural de un individuo por el horario de sueño y vigilia) afectan su salud cardiovascular.

Alrededor del 8 por ciento de los participantes se declararon "definitivamente personas nocturnas", lo que se caracterizaba por acostarse tarde (por ejemplo, a las 2:00 de la madrugada) y alcanzar su pico de actividad más tarde en el día.

Las personas que se autodeclararon "definitivamente madrugadoras", es decir, más activas a primera hora del día y acostarse más temprano (por ejemplo, a las 09:00 de la noche) representaron aproximadamente el 24 por ciento de los participantes. Alrededor del 67 por ciento de los participantes se clasificaron como cronotipo "intermedio" si no estaban seguros o si indicaban no ser ni madrugadores ni vespertinos.

La salud cardiovascular se midió según las métricas Life's Essential 8 de la Asociación Americana del Corazón, que identifican los hábitos y factores de salud asociados con una salud cardiovascular óptima. Estas métricas incluyen una dieta saludable, actividad física regular, no fumar, buena calidad de sueño, así como niveles saludables de peso, colesterol, azúcar en sangre y presión arterial.

El análisis comprobó que, en comparación con los cronotipos intermedios, los "vespertinos" o noctámbulos tenían una prevalencia 79 por ciento mayor de tener una puntuación general de mala salud cardiovascular. Los noctámbulos tenían un riesgo 16 por ciento mayor de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral durante un seguimiento medio de aproximadamente 14 años, en comparación con las personas dentro de la categoría intermedia.

Especialmente en mujeres

El cronotipo vespertino se relacionó más fuertemente con puntuaciones bajas de salud cardiovascular en mujeres que en hombres.

Gran parte del aumento del riesgo de enfermedades cardíacas entre las personas nocturnas se debía a malos hábitos y factores relacionados con la salud cardíaca, especialmente el consumo de nicotina y la falta de sueño. Por el contrario, las personas madrugadoras tenían una prevalencia un 5 por ciento menor de puntuaciones bajas de salud cardíaca en comparación con aquellos que no tenían un cronotipo matutino o vespertino fuerte.

"Las personas nocturnas suelen experimentar desajustes circadianos, lo que significa que su reloj biológico interno podría no coincidir con el ciclo natural de luz diurna-nocturna ni con sus horarios diarios habituales —señala la autora principal del estudio, la doctora Sina Kianersi, investigadora de la división de sueño y trastornos circadianos del Hospital Brigham and Women's y la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos)—. Las personas nocturnas podrían ser más propensas a tener comportamientos que afectan la salud cardiovascular, como una dieta deficiente, el tabaquismo y un sueño inadecuado o irregular".

"No todo es malo"

No obstante, los hallazgos del estudio no son del todo malos para los noctámbulos, puntualiza Kristen Knutson, presidenta voluntaria de la declaración de la Asociación Americana del Corazón de 2025 El papel de la salud circadiana en la salud cardiometabólica y el riesgo de enfermedad, que no participó en esta investigación.

"Estos hallazgos muestran que el mayor riesgo de enfermedad cardíaca entre las personas nocturnas se debe en parte a comportamientos modificables como el tabaquismo y el sueño. Por lo tanto, las personas nocturnas tienen opciones para mejorar su salud cardiovascular —explica—.

Las personas nocturnas no son intrínsecamente menos saludables, pero enfrentan desafíos que hacen que sea especialmente importante para ellas mantener un estilo de vida saludable".

La declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón que dirigió Knutson sugiere que se debe tener en cuenta el cronotipo individual para determinar el momento de las intervenciones o el tratamiento.

"Algunos medicamentos o terapias funcionan mejor cuando se alinean con un horario específico de los ritmos circadianos relevantes, y este horario variará según el cronotipo matutino, intermedio o vespertino —señala—. Los programas específicos para personas que suelen trasnochar podrían ayudarles a mejorar sus hábitos de vida y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares".

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La politización del sacrificio humano

"Los sacrificios humanos no tendrían que ser juzgados fuera del contexto histórico y cultural al que pertenecieron....
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Un país para viejos

"Para 2030, se estima que los adultos mayores superarán los 20 millones de personas en México [cerca...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

En Sinaloa, otra vez

"El miedo viene creciendo desde aquel memorable 25 de julio de 2024 cuándo fue secuestrado Ismael "El...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
2

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

CURP biométrica.
3

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
4

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Eclipse Solar
5

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
6

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
7

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
8

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

ELA
9

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
10

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Antonio Saldaña Reyes fue asesinado a balazos en Guanajuato.
11

El empresario Antonio Saldaña Reyes es asesinado en Guanajuato; Morena exige justicia

12

VIDEO ¬ Fue el 7 de enero. Las autoridades ingresaron al albergue y hallaron horror

Pedro Torres
13

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
14

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Hoy No Circula
15

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse por otro cargo de elección.
1

Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse a otro cargo de elección

Antonio Saldaña Reyes fue asesinado a balazos en Guanajuato.
2

El empresario Antonio Saldaña Reyes es asesinado en Guanajuato; Morena exige justicia

El periodista Don Lemon prometió luchar contra los cargos en su contra.
3

El periodista Don Lemon es liberado tras ser detenido por cubrir protestas contra ICE

Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general.
4

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general tras sostener "intercambios" con Maduro

5

VIDEO ¬ Fue el 7 de enero. Las autoridades ingresaron al albergue y hallaron horror

Integrantes de la asociación civil Refugio Franciscano tomaron posesión del albergue gracias a una resolución judicial que ordena la devolución del predio.
6

Representantes del Refugio Franciscano toman predio; es despojo: Fundación Haghenbeck

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
7

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

Miles protestan en ciudades de EU, previo al llamado de huelga general este sábado
8

Miles protestan en ciudades de EU, previo al llamado de huelga general este sábado

De la Fuente y Rubio conversan; reiteran disposición de estrechar relación bilateral
9

De la Fuente y Rubio conversan; reiteran disposición de estrechar relación bilateral

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
10

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Un Juez federal de EU bloqueó la posible deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de edad, y de su padre, quienes fueron detenidos en Minnesota.
11

Liam, el niño de 5 años usado como vil “carnada” por el ICE, cumple 10 días encerrado

La Presidenta Sheinbaum afirmó que México prefiere construir puentes en lugar de muros y destacó el valor del trabajo que realizan migrantes en EU.
12

México prefiere construir puentes y no muros, dice Sheinbaum; elogia a paisanos en EU