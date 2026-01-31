Hallazgos en los archivos Epstein vinculan a Trump con pedofilia y subasta de mujeres

En otra denuncia una chica informó que fue amenazada por quien entonces era el jefe de seguridad del republicano para no decirlo que había visto.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Una mujer acusó al Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump de haber abusado de ella cuando tenía 13 años. La acusación forma parte de los documentos publicados por el Departamento de Estado sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y que fueron revisados por The Daily Beast.

"(Testado) denunció a una amiga no identificada que fue obligada a practicarle sexo oral al Presidente Trump hace aproximadamente 35 años en Nueva Jersey. La amiga le dijo a Alexis que tenía entre 13 y 14 años cuando esto ocurrió, y presuntamente mordió al Presidente Trump mientras le practicaba sexo oral", afirma el archivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que fue localizado por el medio entre los más de tres millones de archivos hechos públicos ayer.

La acusación, detalla el portal, está fechada en agosto del año pasado y se encuentra vinculada a una investigación sobre los tres hermanos Alexander, personajes acaudalados de Florida actualmente están siendo juzgados por tráfico sexual.

Luego de reírse de haber mordido al Presidente Trump, la amiga habría recibido un golpe en la cara y también habría sido abusada por el propio Epstein.

The Daily Beast señala que la respuesta del FBI, según el archivo, fue: “Hablé con una persona que llamó, identificada (testado) como un amigo. La pista fue enviada a la Oficina de Washington para realizar una entrevista”.

“Jeffrey Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba”: archivos

En otro documento, una demandante en línea informó que fue victima y testigo de una red de explotación sexual en el campo de golf Trump en el rancho Palos verdes, California, entre 1995 y 1996, en la que Ghislaine Maxwell era la organizadora de fiestas sexuales.

“La denunciante informó que fue amenazada por quien entonces era el jefe de seguridad de Trump, diciéndole que, si alguna vez hablaba de lo que ocurría allí o de a quién vio, ‘terminaría como fertilizante para los últimos nueve hoyos, como las otras p---s’”, continuó el documento.

En este caso, la respuesta de la instancia federal fue que la denuncia no era creíble.

Otra denunciante, por su parte, afirmó que Trump organizaba fiestas en Mar-a-Lago llamadas “calendar girls”.

“Jeffrey Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba”, indicaban los archivos revisado por el medio independiente. Sin embargo, el FBI señaló que no se proporcionó información de contacto, por lo que la acusación no pudo ser investigada.

Otro aviso al FBI, describe el portal, involucraba a un conductor de limusina que afirmó haber conocido a alguien (cuya identidad fue tachada en el archivo) que supuestamente fue víctima tanto de Trump como de Epstein.

En este caso, el FBI dejó un mensaje de voz, pero no recibió una respuesta, por lo que no profundizó más en el asunto.

La Casa Blanca niega acusaciones

Consultada sobre las nuevas acusaciones, la Casa Blanca remitió al Daily Beast a un comunicado emitido por el Departamento de Justicia al publicar el más reciente lote de 3.5 millones de documentos.

“Esta producción puede incluir imágenes, documentos o videos falsos o enviados de manera fraudulenta, ya que todo lo que fue enviado al FBI por el público fue incluido en la producción que responde a la Ley”, dice el comunicado que asegura que algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas que fueron enviadas al FBI justo antes de la elección de 2020.

“Para ser claros, las acusaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran el más mínimo sustento, ciertamente ya habrían sido utilizadas en contra del Presidente Trump”, asevera la declaración.

Los nuevos archivos reavivan la tormenta política desatada en Estado Unidos a lo largo del año pasado por el mediático caso, a la que se suman las contantes protestas a causa de la política migratoria en Minnesota, que ha cobrado la vida de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act 🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

También, reflexiona The Daily Beast, los nuevos documentos han puesto bajo la lupa al FBI y la falta de interés de las autoridades para dar seguimiento a las denuncias.

Por ejemplo, citando el caso de la menor de 13 años, el medio destaca que la denunciante volvió a contactar a la agencia para dar seguimiento a su reporte previo. La respuesta, según la revisión del archivo, fue “no se estableció contacto”.