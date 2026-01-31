Bebé de un año y un mes fallece por sarampión en Tlaxcala; no tenía vacunas completas

Debido a la gravedad del cuadro, el niño fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo correspondiente.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud de Tlaxcala informó ayer de la defunción de un menor de un año y un mes de edad a causa de complicaciones asociadas al sarampión. De acuerdo con la autoridad sanitaria, el lactante, quien residía en la Ciudad de Puebla, no contaba con su esquema de vacunación completo.

“Se trata de un lactante que vivía en la Ciudad de Puebla y no contaba con su esquema de vacunación completo. La Secretaría de Salud informa la defunción de un lactante de un año y un mes de edad debido a complicaciones asociadas a sarampión”, señaló la dependencia en una nota informativa.

Según el comunicado, el menor tenía un esquema incompleto, ya que no había recibido las dosis correspondientes contra el sarampión. El 25 de enero presentó fiebre de 38 grados y, dos días después, desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares. En un inicio recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria que comenzó a presentar, su madre acudió a un médico y posteriormente lo trasladó al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con deterioro general y problemas para respirar.

Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo por caso sospechoso de sarampión. A su ingreso a terapia intensiva presentaba síndrome de dificultad respiratoria aguda grave con hipoxemia refractaria, inestabilidad hemodinámica y disfunción miocárdica severa, sin respuesta a aminas vasoactivas.

El personal médico implementó manejo intensivo con antibióticos sistémicos, administración de vitamina A e inmunoglobulina; sin embargo, el avance de la enfermedad complicó su estado de salud y el menor falleció el 30 de enero a las 10:31 horas.

Autoridades llaman a la población a vacunarse

La Secretaría de Salud notificó el caso a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, al tiempo que exhortó a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación y completar los esquemas correspondientes.

Asimismo, advirtió que la alta movilidad y la presencia de casos de sarampión en estados vecinos representan un factor de riesgo importante, por lo que llamó a la población a vacunarse y acudir a los macrocentros o centros de salud para protegerse y proteger a sus familias.