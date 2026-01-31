Trump invierte millones de dólares para nuevos centros de detención del ICE en EU

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 1:11 pm

Estados Unidos convertirá almacenes en megacentros de detención del ICE

Con esta adquisición, la agencia migratoria podría sumar hasta 76 mil 500 camas adicionales, superando con creces la cifra actual de 73 mil personas bajo custodia.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno del Presidente Donald Trump, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), comenzó la adquisición de grandes almacenes en distintas ciudades del país con el objetivo de convertirlos en centros de detención migratoria, en lo que podría representar la mayor expansión de esta infraestructura en la historia reciente, según documentos consultados por Bloomberg.

De acuerdo con el medio, el gobierno estadounidense ya desembolsó 172 millones de dólares para adquirir dos instalaciones: 102 millones por un sitio cercano a Hagerstown, Maryland, y 70 millones por un almacén en Surprise, Arizona. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría concretado la compra de un predio en El Paso, Texas, aunque el monto no ha sido revelado públicamente.

Bloomberg señaló que los planes contemplan hasta 23 almacenes distribuidos en estados como Texas, Georgia, Pensilvania, Utah y Florida, con capacidades que irían de 500 a nueve mil 500 camas. Tan sólo el proyecto en Hutchins, Texas, prevé nueve mil 500 espacios, lo que lo convertiría en uno de los centros de detención más grandes del país.

Según documentos citados por la agencia, estas nuevas instalaciones podrían añadir hasta 76 mil 500 camas adicionales a la capacidad actual. Actualmente, más de 73 mil personas se encuentran bajo custodia del ICE, una cifra récord.

Un Juez en Minnesota ordenó que el director del ICE comparezca para explicar por qué no ha cumplido con órdenes judiciales que exigen audiencias de migrantes.
Manifestante con una pancarta durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pasadena, condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 10 de enero de 2026. Foto: Xinhua

La administración Trump ha planteado como meta alcanzar 100 mil camas para respaldar su objetivo de deportar hasta un millón de personas al año.

No obstante, los proyectos han generado protestas en diversas comunidades. En Hagerstown, más de 200 personas se manifestaron contra la conversión del almacén en centro de detención.

Demócratas y ciudadanos se oponen a centros de detención

El Senador demócrata Chris Van Hollen calificó la medida como “una de las operaciones más inhumanas” de la administración y expresó su rechazo a la instalación en Maryland, según consignó Bloomberg.

En otras ciudades, algunos propietarios han dado marcha atrás. La empresa del multimillonario canadiense Jim Pattison canceló la venta de un almacén en Ashland, Virginia, tras conocer el uso previsto del inmueble.

De igual forma, autoridades locales en Oklahoma City y Salt Lake City señalaron que los dueños de predios identificados por ICE ya no planean vender o arrendar sus propiedades a la agencia.

El reporte también indica que, además de la adquisición de inmuebles, ICE deberá invertir recursos adicionales para adecuar los edificios con infraestructura básica como baños, duchas, áreas de comedor y espacios recreativos.

La estrategia representa un giro respecto al uso previo de campamentos temporales, como los instalados en los Everglades de Florida y en una base militar en Texas, que han enfrentado denuncias por presuntas condiciones deficientes y muertes bajo custodia.

Organizaciones como el Consejo Americano de Inmigración han advertido que ampliar la capacidad sin fortalecer los servicios médicos y de supervisión podría incrementar riesgos para las personas detenidas.

El Departamento de Seguridad Nacional y ICE no respondieron a solicitudes de comentarios, según Bloomberg.

