Los envíos humanitarios a Cuba siguen, no hay subordinación, afirma De la Fuente

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 2:26 pm

Juan Ramón de la Fuente.

El Canciller mexicano destacó la coordinación que ha habido con el gobierno estadounidense y que ha dado resultados inobjetables. 

-Información en desarrollo

Ciudad de  México, 31 de enero (SinEmbargo).- Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, aseveró este sábado que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, a pesar de la imposición de aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump a países que suministren petróleo a la isla.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo. Y este es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren. México hará siempre todo lo que esté a su alcance por que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesita”, afirmó durante su participación en la cuarta plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

A la par, destacó que con el Gobierno de Estados Unidos hay cooperación que ha dado resultados positivos, pero no subordinación.

“Hay cooperación, hay coordinación, no hay subordinación y hay un respeto irrestricto a nuestra soberanía. Los resultados, como les decía yo, son inobjetables”, dijo.

