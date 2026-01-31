"Reforma electoral no será imposición", afirma Rosa Icela ante diputados de Morena

La titular de Segob pidió a legisladoras y legisladores morenistas aprobar las iniciativas de reforma enviadas por el Gobierno de Sheinbaum.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este sábado que la Reforma Electoral no será una imposición, ya que la iniciativa se construirá con la participación de toda la sociedad, en un mensaje dirigido a diputadas y diputados de Morena.

Además, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a legisladoras y legisladores morenistas a que sigan apoyando las iniciativas de reforma presentadas por el Gobierno federal, al tiempo que les pidió "lealtad absoluta" al proyecto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria participó este sábado en la inauguración de la cuarta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, celebrada previo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.

#EnVivo Inauguración de la 4.ª Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA, con la presencia de la titular de @SEGOB_mx, @rosaicela_ https://t.co/r5nLGwQVuM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2026

Reforma Electoral busca consolidar democracia, afirma

La Secretaria de Gobernación señaló que la Reforma Electoral que será enviada por la Presidenta Sheinbaum al Congreso permitirá fortalecer la democracia y garantizar la pluralidad, ya que busca "consolidar la democracia participativa para que el pueblo sea el protagonista de la vida pública".

Rosa Icela recalcó que "lejos de cualquier imposición, esta reforma se construye con participación".

Recalcó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevó a cabo 63 audiencias públicas para conocer la opinión de distintos sectores de la sociedad en todo el país y la de connacionales que radican en Estados Unidos.

La titular de Segob detalló que en dichos foros se recabaron un total de mil 353 propuestas de la ciudadanía para la Reforma Electoral, de las cuales 281 provinieron de la Ciudad de México, 586 de los estados, 100 de Estados Unidos y 376 fueron enviadas a través del micrositio oficial.

"Hay claridad en los tiempos. El Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas", apuntó Rosa Icela.

Rosa Icela pide a diputados de Morena "lealtad absoluta" a la Presidenta

Rosa Icela Rodríguez aprovechó su mensaje para pedir a las diputadas y diputados de Morena que sigan trabajando para lograr la aprobación de las reformas que sean enviadas al Congreso por el Gobierno federal.

"Ha sido mucha e intensa la labor que han realizado hasta ahora, sin embargo, queremos pedirles que continúen con ese impulso y compromiso hasta concretar todas las modificaciones legales necesarias para la transformación de México", expresó.

La funcionaria recordó que, además de la Reforma Electoral, aún está pendiente la aprobación de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la iniciativa que plantea la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana.