Un Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre, detenidos por el ICE

Liam, de cinco años, fue detenido el 20 de enero, cuando regresaba a su en Minneapolis. Su captura generó indignación y rabia en EU y a nivel internacional.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- A más de 10 días de haber sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos (EU), Liam Conejo Ramos, de apenas cinco años, será excarcelado junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, luego de que un Juez federal de Texas ordenó su liberación provisional.

La orden judicial establece que el menor y su padre deben ser liberados “tan pronto como sea posible” y a más tardar el martes 3 de febrero de 2026, mientras continúa el proceso migratorio en curso. El fallo también prohíbe trasladarlos fuera del distrito judicial durante la tramitación del litigio.

El dictamen del Juez señala a la Administración federal por "ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia" porque el caso de Conejo "tiene su origen en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños".

El juez destaca que las "órdenes administrativas emitidas por el ejecutivo no se sostienen ante la prueba de la causa probable". "Es lo que se llama poner al zorro a custodiar el gallinero. La Constitución obliga a tener un agente judicial independiente", argumentó.

JUST IN: A federal judge has ordered the release of 5-year-old Minnesota boy Liam Conejo Ramos and his father from a Texas immigration detention center by Tuesday. pic.twitter.com/FmcOefK3vI — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 31, 2026

Detención de Liam generó indignación

Liam Conejo Ramos fue detenido el 20 de enero, cuando regresaba a casa tras asistir a la primaria Valley View, en Columbia Heights. Ese día, el ICE realizaba un operativo en los suburbios de Minneapolis, Minnesota, y detuvo al menor. Las imágenes difundidas entonces muestran al niño solo frente a una camioneta y, en otras, ante unas rejas metálicas, llorando y visiblemente aterrorizado.

En ese momento, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional intentó justificar la detención al argumentar que fue consecuencia de que su padre “había huido del operativo”. Esa misma versión fue respaldada por el Vicepresidente J. D. Vance, quien afirmó que los agentes “fueron a arrestar a su padre, un inmigrante ilegal”.

“El padre huyó. Así que la historia es que ICE detuvo a un niño de cinco años. Bueno, ¿qué se supone que debían hacer? ¿Dejar que un niño de cinco años se congelara hasta morir?”, dijo Vance. “Si el argumento es que no se puede arrestar a personas que han violado nuestras leyes porque tienen hijos, entonces a todos los padres se les otorgaría inmunidad total frente a cualquier acción policial. Eso no tiene ningún sentido”, añadió durante una visita a Minneapolis, epicentro de marchas y protestas contra la política antimigrante de Donald Trump.

Tras la detención de Liam y su padre, las autoridades migratorias habrían utilizado al niño como carnada para intentar capturar a otros miembros de su familia, según diversas denuncias. De acuerdo con reportes del distrito escolar, agentes del ICE pidieron al menor, de apenas cinco años, que tocara la puerta de su casa para comprobar si había otras personas dentro, entre ellas su madre.

El caso de Liam no es aislado

La detención de Liam ha provocado indignación y rabia no sólo en Minneapolis —epicentro del clamor colectivo contra la política antimigrante de Donald Trump—, sino también a nivel internacional, pues expone la contradicción central del discurso del expresidente: que las deportaciones masivas estarían dirigidas únicamente contra “criminales”. ¿Qué delito pudo cometer un niño de cinco años?, cuestionan activistas locales.

Jack Kovarik, joven residente de Minneapolis y activista, relató en entrevista con SinEmbargo que el caso de Liam generó un profundo estupor en la comunidad.

“Es rabia colectiva. Porque si están intentando sostener que esto tiene que ver con criminales, no pueden decir eso de un niño de cinco años”, dijo Kovarik.

El activista advirtió además que el caso de Liam no es un hecho aislado. A pocas cuadras de su lugar de trabajo, relató, agentes del ICE detuvieron recientemente a un padre junto con su hija de apenas dos años, situación que presenció de primera mano.