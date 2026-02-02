Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

A diferencia de su primer periodo al frente de la Casa Blanca, el republicano y su familia han consumado gran cantidad de operaciones que han generado polémica.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– Las primeras acusaciones formales de corrupción contra Donald Trump vinieron del Consejo Editorial de The New York Times. Dijo que había usado la Presidencia para embolsarse al menos mil 400 millones de dólares con actos de corrupción. Y “sabemos que esta cifra es una subestimación porque algunas de sus ganancias permanecen ocultas al público. Y siguen creciendo”, dijo el editorial principal.

La portada llevaba una enorme foto de la sonrisa de Trump. La cabeza: “Hace un año, Donald Trump juró servir al pueblo estadounidense. En cambio, se ha centrado en usar la Presidencia para enriquecerse. Cómo se ha embolsado Trump mil 408 millones 500 mil dólares”.

El periódico The New York Times tenía razón, aparentemente, no sólo en que el Presidente de Estados Unidos se estaba enriqueciendo de manera grotesca. También en que cualquier estimación sobre su fortuna se quedaría corta. Ahora, un amplio texto de David D. Kirkpatrick en la revista The New Yorker estima que la nueva cifra supera con creces todo cálculo anterior: cuatro mil 050 millones de dólares.

“En agosto, informé que el Presidente y su familia habían ganado 3 mil 400 millones de dólares aprovechando su cargo. Tras su primer año de regreso al cargo, la cifra se ha disparado”, escribió Kirkpatrick, redactor de The New Yorker con especialidad en verificación de datos; quien duró veintidós años como reportero para The New York Times en la ciudad de Nueva York, en El Cairo y en Londres. El periodista es además tres veces Premios Pulitzer por servicio público, periodismo internacional y periodismo nacional.

One year ago, everything changed.

The return of strength. The return of America First. The era of winning is here — and it’s just getting started. MAKE AMERICA GREAT AGAIN 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/Fgr1KGH5j9 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2026

“Al comienzo de su primer mandato, Donald Trump prometió que él y su familia jamás harían nada que pudiera siquiera ser percibido como una explotación del cargo de Presidente. En cambio, su segundo mandato se presenta despiadado. Él y miembros de su familia han firmado una avalancha de megaoperaciones en el extranjero, ensombrecidas por conflictos de intereses, y han lanzado al menos cinco empresas de criptomonedas diferentes, todas las cuales aprovechan la posición de Trump como Presidente para atraer compradores o inversores. Los organismos de control ético afirman que ningún otro Presidente ha explotado su posición de forma tan descarada, ni a tal escala. Trump explicó recientemente al Times por qué abandonó su anterior moderación: ‘Descubrí que a nadie le importaba’”, dice Kirkpatrick.

¿Tiene razón Trump sobre la indiferencia del público estadounidense?, se pregunta el periodista. Su respuesta: “El verano pasado, calculé cuánto dinero habían ganado él y su familia inmediata gracias a su alto cargo. Mi método fue conservador. Me parecía injusto envidiar a Trump por las ganancias de los numerosos negocios que poseía antes de llegar a la Casa Blanca. Así que excluí de mi cálculo hoteles, condominios y campos de golf preexistentes, junto con posibles extensiones de esos negocios de larga data. Asimismo, Trump no es el primer Presidente que intercambia acceso o influencia potencial por recaudación de fondos políticos, y generalmente no puede gastar ese dinero en gastos personales, así que también lo dejé de lado. Por último, descarté los activos de dinero ficticio que no podía vender fácilmente sin provocar una venta forzosa que destriparía su valor, como sus acciones en la empresa detrás de Truth Social, su plataforma de redes sociales”.

“Incluso excluyendo todo eso, para agosto, la especulación presidencial alcanzó los 3 mil 400 millones de dólares. Y desde entonces, la Primera Familia se ha mantenido ocupada. El final del primer año de Trump en el cargo parecía un momento oportuno para una actualización. ¿Se desaceleró o aceleró el negocio familiar para los Trump?”, plantea. La respuesta a esta última pregunta es clara. Lo dijo The New York Times: “El afán de riqueza de Trump es descarado. A lo largo de la historia de la nación, los presidentes de ambos partidos se han cuidado de evitar incluso la apariencia de lucrarse con el servicio público. Este Presidente exprime con regocijo a las corporaciones estadounidenses, presume de las donaciones de gobiernos extranjeros y celebra el rápido crecimiento de su propia fortuna”.

David D. Kirkpatrick hace un amplio recuento de la nueva fortuna del Presidente de Estados Unidos en la revista The New Yorker. El texto es abundante en la historia de cada uno de los negocios desde el poder y en las ganancias arrojadas hasta ahora.

Este es un muy breve resumen:

BITCOIN. El periodista añade sólo el valor aproximado de la participación de Donald Trump Jr. en ese negocio: unos cien millones de dólares.

• Riqueza familiar hasta agosto: 3 mil 400 millones de dólares.

• Beneficio adicional: 100 millones de dólares.

• NUEVO TOTAL: 3 mil 500 millones de dólares.

Trump and his family have profited more than $4 billion since he took office.

— The New Yorker pic.twitter.com/K3TGN1VbDW — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 31, 2026

FINANZAS DIGITALES. Los Trump han ganado aún más dinero desde agosto gracias a World Liberty Financial, una startup de finanzas digitales estrechamente vinculada a la familia. Su sitio web incluye al Presidente como “cofundador emérito” y muestra su fotografía de forma destacada; Eric, Donald Jr. y Barron Trump figuran como cofundadores. Steven Witkoff, viejo amigo y enviado diplomático del Presidente, también figura como cofundador emérito, y su hijo Zach es el director ejecutivo.

• Total acumulado: 3.5 mil millones de dólares.

• Beneficio adicional: 136 millones.

• NUEVO TOTAL: 3.64 mil millones.

CRIPTOMONEDAS. El periodista dice los Trump también han recibido una ganancia inesperada de World Liberty gracias a la venta de una forma diferente de criptomoneda: tokens digitales de "gobernanza", que otorgan a los compradores un derecho vagamente definido a votar sobre el futuro de la empresa. A diferencia de las stablecoins, estos tokens no conllevan promesa de reembolso por una cantidad fija de dólares; se pueden vender a un precio que sube o baja, como una acción. Sin embargo, a diferencia de una acción, estos tokens digitales no otorgan al comprador derecho a ninguna participación en World Liberty ni a ninguna parte de sus ganancias, lo que plantea muchas preguntas sobre por qué un inversor podría querer poseerlos, aparte de la conexión de World Liberty con los Trump. El texto explica que los que se vinculan a este negocio lo hacen para favorecerse con la cercanía a Trump.

• Total acumulado: 3.64 mil millones de dólares.

• Beneficio adicional: 562 millones.

• NUEVO TOTAL: 4.2 mil millones.

PÉRDIDAS. Para ser justos, agrega el periodista, “debo señalar que la caída del precio del bitcoin desde agosto podría haber reducido mi cálculo previo de las ganancias presidenciales de los Trump en Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social”. Quita pérdidas:

• Total acumulado: 4.2 mil millones de dólares.

• Fluctuación en el valor de Bitcoin: -150 millones.

• Ganancia total de las criptomonedas: 646 millones.

• NUEVO TOTAL: 4.05 mil millones de dólares.

En un apartado que llama “los perdedores”, David D. Kirkpatrick dice en su texto de The New Yorker que los buenos negocios de los Trump son, básicamente, los que se vinculan a la Presidencia de Estados Unidos, es decir, los que se hacen al amparo del poder.

“Las otras cinco empresas que cotizan en bolsa que nombraron a Donald Jr. asesor o director han decepcionado hasta la fecha a los inversores. Las acciones de la empresa matriz de PublicSquare han caído a aproximadamente un dólar desde un máximo de más de siete dólares cuando fichó a Donald Jr. GrabAGun ha caído a alrededor de tres dólares por acción desde más de trece. Dominari Holdings se disparó de aproximadamente tres dólares por acción a once dólares el pasado febrero tras la noticia de su afiliación con los hermanos Trump. Estas acciones cotizan actualmente a menos de cuatro dólares por acción. Las acciones de Mixed Martial Arts Group se dispararon a 1.80 dólares por acción cuando fichó en septiembre; ahora cotizan a menos de la mitad”, explica.

El pasado julio, dice, el entusiasmo por la alianza de Dar Al Arkan con los Trump impulsó las acciones de la promotora saudí —que cotiza en Londres bajo el nombre de su filial internacional, DarGlobal— hasta un máximo de más de diez dólares por acción. “Sin embargo, la preocupación de que la sobreconstrucción en Arabia Saudí y otros mercados del Golfo Pérsico pueda generar un exceso de hoteles y residencias de lujo ha hecho que las acciones de DarGlobal vuelvan a cotizar por debajo de los ocho dólares”.

“El precio de las acciones de Trump Media & Technology Group ha caído más del sesenta por ciento desde la investidura de Trump. Los tokens no fungibles de Trump, las caricaturas digitales que marcaron su primera incursión en las criptomonedas, han caído un ochenta por ciento, y la moneda meme $TRUMP —la criptomoneda que promocionó la primavera pasada ofreciendo a sus mayores tenedores una cena exclusiva y un tour por la Casa Blanca— ha perdido aproximadamente el noventa por ciento de su valor. Los tokens digitales de World Liberty, que comenzaron a cotizar el pasado septiembre, han caído aproximadamente un tercio, y las acciones de American Bitcoin se han desplomado cerca del ochenta por ciento desde su debut, también en septiembre”, dice David D. Kirkpatrick.

Concluye: “De hecho, para la mayoría de los inversores de Trump, el año ha sido brutal. Pero, si eres capaz de intercambiar tu apellido por una participación en un negocio, aun así sales ganando, independientemente de cómo le vaya. Para el presidente y su familia, la rentabilidad no da señales de disminuir. LA NUEVA CIFRA: 4 mil 050 millones de dólares”.